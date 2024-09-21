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الغذاء والتغذية تحرير 27 مخالفة في العاصمة

9/21/2024 7:20:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبد المعبود
أعلن رئيس مركز المباركية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية محمد أحمد الكندري عن جولة تفتيشية بمحافظة العاصمة أسفرت عن تحرير 27 محضر ضبط مخالفة متنوعة.
وقال الكندري في تصريح له إن المخالفات تنوعت بين بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفاسدة وتالفة تغيرت خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة، وعرض مواد غذائية أمام المنشأة إضافة إلى تشغيل منشأة غذائية بعد انتهاء ترخيصها الصحي، ونقل مواد غذائية بوسيلة نقل دون ترخيص من الهيئة.
ولفت إلى قيام العمال بتداول أغذية دون الحصول على شهادة صحية، وقيام صاحب العمل بتشغيل عمال دون الحصول على شهادة، مع عدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة العامة أثناء العمل، أو النظافة الشخصية، مؤكدا أن الهيئة حريصة على سلامة المستهلكين ووصول غذاء آمن للجميع ومحاسبة كل من يتلاعب بالأغذية ويضر بالمستهلك.

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