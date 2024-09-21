الغذاء والتغذية تحرير 27 مخالفة في العاصمة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
حنان عبد المعبود
أعلن رئيس مركز المباركية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية محمد أحمد الكندري عن جولة تفتيشية بمحافظة العاصمة أسفرت عن تحرير 27 محضر ضبط مخالفة متنوعة.
وقال الكندري في تصريح له إن المخالفات تنوعت بين بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفاسدة وتالفة تغيرت خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة، وعرض مواد غذائية أمام المنشأة إضافة إلى تشغيل منشأة غذائية بعد انتهاء ترخيصها الصحي، ونقل مواد غذائية بوسيلة نقل
دون ترخيص من الهيئة.
ولفت إلى قيام العمال بتداول أغذية دون الحصول على شهادة صحية، وقيام صاحب العمل بتشغيل عمال دون الحصول على شهادة، مع عدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة العامة أثناء العمل، أو النظافة الشخصية، مؤكدا أن الهيئة حريصة على سلامة المستهلكين ووصول غذاء آمن للجميع ومحاسبة كل من يتلاعب بالأغذية ويضر بالمستهلك.
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