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ريم الفليج لـ الأنباء دور محوري لـ الغذاء والتغذية في الرقابة على جميع المقاصف المدرسية

9/21/2024 7:20:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبد المعبود
أكدت المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج حرص الهيئة على أن تقدم المقاصف المدرسية مواد صحية تناسب أبناءنا الطلبة بمختلف الأعمار والمراحل الدراسية، لافتة إلى أن الرقابة على هذه المواد مكثفة، ولا يتم تقديمها إلا بعد استيفاء كل الاشتراطات.
وقالت الفليج في تصريح خاص لـ «الأنباء»: نهنئ الجميع ببداية العام الدراسي، ونتمنى التوفيق لهم، مؤكدة أن دور «الغذاء» مع المقاصف المدرسية محوري، وأنشأنا لجنة للرقابة على المقاصف المدرسية وما يتم عرضه من أغذية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية، ونشكر الجهتين على تعاونهما في هذا الصدد. وأضافت: تتقدم الشركات لوزارة التربية بطلب للدخول إلى المقصف المدرسي، وبناء على الاتفاقيات بين الهيئة والوزارة تقوم «التربية» بإرسال الطلب إلى «الغذاء»، وعليه يخرج قطاع تغذية المجتمع الذي يبحث في المادة الغذائية التي سيتم عرضها بالمقصف المدرسي، ويضم اختصاصيي تغذية ودورهم يتمحور في تعزيز التغذية الوقائية لصحة الأطفال والأمهات والمجتمع ككل، فيقومون ببحث المادة الغذائية التي ستقدمها الشركة والفئة العمرية التي سيتم إدخال هذه المادة لها بالمقصف، حيث يراعى احتياجات الطالب والمواد الغذائية التي يمكنه الاستفادة منها.
وتابعت: يقوم قطاع التفتيش بالخروج إلى المصنع التابع للشركة، وهو الجهة التي ستقوم بتوريد المادة الغذائية، والتأكد من تحقيق كل الاشتراطات من كروت صحية وتطبيق منظومة الصناعة الجيدة والتغليف وغيرها، وبعدها تقوم الهيئة بمساعدة القطاعين في إعداد تقرير مشترك يرسل إلى وزارة التربية، ونشكرها لأنها لم تدخل أي شركة غير مستوفية للاشتراطات.

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