ريم الفليج لـ الأنباء دور محوري لـ الغذاء والتغذية في الرقابة على جميع المقاصف المدرسية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
حنان عبد المعبود
أكدت المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج حرص الهيئة على أن تقدم المقاصف المدرسية مواد صحية تناسب أبناءنا الطلبة بمختلف الأعمار والمراحل الدراسية، لافتة إلى أن الرقابة على هذه المواد مكثفة، ولا يتم تقديمها إلا بعد استيفاء كل الاشتراطات.
وقالت الفليج في تصريح خاص لـ «الأنباء»: نهنئ الجميع ببداية العام الدراسي، ونتمنى التوفيق لهم، مؤكدة أن دور «الغذاء» مع المقاصف المدرسية محوري، وأنشأنا لجنة للرقابة على المقاصف المدرسية وما يتم عرضه من أغذية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية، ونشكر الجهتين على تعاونهما في هذا الصدد. وأضافت: تتقدم الشركات لوزارة التربية بطلب للدخول إلى المقصف المدرسي، وبناء على الاتفاقيات بين الهيئة والوزارة تقوم «التربية» بإرسال الطلب إلى «الغذاء»، وعليه يخرج قطاع تغذية المجتمع الذي يبحث في المادة الغذائية التي سيتم عرضها بالمقصف المدرسي، ويضم اختصاصيي تغذية ودورهم يتمحور في تعزيز التغذية الوقائية لصحة الأطفال والأمهات والمجتمع ككل، فيقومون ببحث المادة الغذائية التي ستقدمها الشركة والفئة العمرية التي سيتم إدخال هذه المادة لها بالمقصف، حيث يراعى احتياجات الطالب والمواد الغذائية التي يمكنه الاستفادة منها.
وتابعت: يقوم قطاع التفتيش بالخروج إلى المصنع التابع للشركة، وهو الجهة التي ستقوم بتوريد المادة الغذائية، والتأكد من تحقيق كل الاشتراطات من كروت صحية وتطبيق منظومة الصناعة الجيدة والتغليف وغيرها، وبعدها تقوم الهيئة بمساعدة القطاعين في إعداد تقرير مشترك يرسل إلى وزارة التربية، ونشكرها لأنها لم تدخل أي شركة غير مستوفية للاشتراطات.
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