السفير المصري تعزيز التعاون والتكاتف بين مصر والكويت رسالة لأي طرف يسعى إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة



الاستثمارات الكويتية في مصر بلغت نحو 20 مليار دولار في القطاعات المالية والإنشائية والصناعية والخدمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية-الكويتية بالقاهرة أبرز نتائج زيارة صاحب السمو الأمير إلى مصر



أسامة أبو السعود

أكد سفير جمهورية مصر العربية في الكويت أسامة شلتوت أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية-الكويتية بالقاهرة في 12 سبتمبر الجاري برئاسة وزيري خارجية الدولتين هو أحد أبرز نتائج زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى جمهورية مصر العربية في أبريل/مايو الماضي، موضحا أن تلك الزيارة لعبت دورا محوريا في عقد اللجنة المشتركة لأول مرة منذ عام 2018 في تأكيد لإرادة الجانبين المصري والكويتي على تعزيز العلاقة الأخوية الراسخة بينهما وتطلعهما لدفعها قدما خلال المرحلة المقبلة.

وشدد السفير شلتوت خلال لقاء مع ممثلي عدد من الصحف ووكالات الأنباء امس على التزام الكافة بالتوجيهات الصادرة عن قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات وتنميتها بما يعود بالنفع على الشقيقتين مصر والكويت.

وأشار شلتوت إلى لقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا برئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية د.مصطفى مدبولي، الأمر الذي يعكس عمق العلاقات بين الدولتين.

وفيما يخص اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، أكد السفير شلتوت أن اللجنة قامت بمراجعة شاملة للعلاقات الثنائية في كل المجالات، ووضعت لها رؤية مستقبلية قابلة للتنفيذ والمتابعة، مشيرا إلى أهمية تلك الخطوة في ظل حجم التحديات التي تواجهها المنطقة في الوقت الحالي من الناحيتين السياسية والاستراتيجية.

وأكد السفير المصري أن تعزيز التعاون والتكاتف بين الدول الشقيقة مثل مصر والكويت هو رسالة لأي طرف يسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مضيفا أن إصدار الكويت لبيان رسمي تعرب عن تضامنها مع مصر ورفضها لتصريحات الجانب الإسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا، وهو ما تم إعادة تأكيده خلال اللجنة العليا المشتركة، هو نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول الشقيقة.

وأشار السفير إلى انعقاد عدد من اللجان الفرعية بين البلدين قبل انعقاد اللجنة العليا المشتركة، حيث انعقدت الدورة الخامسة من اللجنة القنصلية المشتركة يوم 27 أغسطس التي انتهت باتفاق الجانبين حول العديد من المسائل القنصلية التي تلبي تطلعات المواطنين المصريين والكويتيين، إضافة إلى تحديد نقطة اتصال بين وزارتي الصحة في البلدين لتفعيل مذكرة التفاهم بين الدولتين في المجال الصحي والدوائي.

ولفت شلتوت كذلك إلى انعقاد اللجنة التعليمية المشتركة الرابعة يوم 9 الجاري، مشيرا إلى تناولها لعدد من الموضوعات التعليمية مع استعراض مبادرة «أدرس في مصر» التي لفتت انتباه الجانب الكويتي، وكذلك بحثت فرص التعاون لإنشاء برامج تعليمية ذات شهادات جامعية مزدوجة بين جامعات مصر والكويت، فضلا عن برامج التبادل الطلابي وبرامج تبادل أعضاء هيئة التدريس.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، أوضح السفير شلتوت أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ ما يزيد على 3 مليارات دولار في عام 2023، مبينا أن أهم الصادرات المصرية إلى الكويت هي الكيبلات المعزولة، والتلفزيونات، والخضراوات والفواكه، والملابس الجاهزة، والرخام والجرانيت، والأدوية.

وأضاف أن الاستثمارات الكويتية في مصر بلغت نحو 20 مليار دولار، موضحا أن أبرز مجالات الاستثمار الكويتي في مصر هي القطاع المالي، ويليه الإنشاءات، ثم القطاع الصناعي ويتبعه القطاع الخدمي.

وأعرب السفير المصري أسامة شلتوت عن ترحيب القاهرة بكل المستثمرين الكويتيين، وكذلك ترحيب السفــــــــارة بالتواصل مع الأشقاء الكويتيين المستثمرين في مصر أو الراغبين في الاستثمار بمصر، مبينا أنه جار العمل على تنظيم اللجنة التجارية المشتركة بين البلدي`ن في أقرب فرصة.

وأضاف السفير شلتوت أن اللجنة شهدت توقيع 10 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات حماية المنافسة، وتنمية الصادرات الصناعية، وحماية البيئة، والسياحة، والشبـــــاب والنشء، والإسكان والتعمير، والإعلام، والرياضـــــــة، والتعاون العلمي الفني في مجال التخطيط، وبين معهدي الدراسات الديبلوماسية في البلدين، بالإضافة إلى محضر الدورة الثالثة عشرة للجنة المصرية الكويتية-المشتركة، موضحا أنه جار العمل بين الطرفين على تنفيذ وتفعيل كل هذه الاتفاقات في أقرب فرصة.

وقال ان هناك 22 اتفاقية تمت مناقشتها وجار التباحث عليها، متوقعا التوقيع عليها في الدورة المقبلة الـ 14 للجنة المشتركة التي من المقرر انعقادها في الكويت العام المقبل.

منصة لاستقدام العمالة المصرية إلى الكويت

حول اللقاء الذي جمع الوفد الكويتي بوزير العمل المصري، قال السفير المصري اسامة شلتوت «اتفقنا على موضوع تنفيذ منصة العمل لاستقدام العمالة المصرية الى الكويت، مشيرا الى وجود ربط الكتروني لهذه المنصة مع عدد من الدول العربية والخليجية».

وأشار إلى أن هذه المنصة تتضمن كل البيانات الخاصة بالمتقدم على الطلب، واصفا هذه المنصة بالآمنة، حيث انها توفير جميع المعلومات عن العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج من شهاداتهم وخبراتهم العملية وإمكانية اجراء الراغب في استقدامهم (الكفيل) مقابلات شخصية معهم لاختبارهم.

وأوضح أن الكويت سترسل وفدا فنيا للقاهرة للاطلاع على التجربة المصرية المتبعة حاليا مع إحدى دول الخليج، مبينا أنه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي بدراسة استقدام العمالة بعد استيفاء الجانب الكويتي من دراسة سوق العمل والتركيبة السكانية التي سيتم الانتهاء من هذه الدراسة قريبا وبعدها سيتم فتح المجال للعمالة المصرية.

وعن التسهيلات الخاصة للمستثمرين، أكد ان مصر ستوفر جميع الحوافز والتسهيلات للمستثمرين سواء عن طريق الرخصة الذهبية، مشيرا الى ان الجانبين اتفقا على تنشيط الزيارات بين المستثمرين في البلدين.

وكشف عن اجتماع مرتقب الاربعاء القادم بين السفير وأعضاء مجلس التعاون الكويتي -المصري من الجانب الكويتي لشرح جميع التطورات الخاصة بالاستثمار في مصر.

وشدد على ان الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقائه مع وزير الخارجية عبدالله اليحيا تناول مختلف القضايا الدولية والإقليمية، واكد على اهمية تعزيز الاستثمارات الكويتية والترحيب بها.