السفيرة البريطانية أكثر من 48000 كويتي حصلوا على التأشيرة الإلكترونية حتى نهاية يونيو



10000 طالب كويتي يدرسون في بريطانيا وسيظل الكويتيون مؤهلين للحصول على التصريح الإلكتروني

32 فريق تدريب عسكرياً بريطانياً زاروا الكويت لتبادل الخبرات العسكرية مع نظرائهم الكويتيين نعمل على مبادرات مشتركة مع الجانب الكويتي والجمعيات الخيرية لدعم الشعب الفلسطيني



أسامة دياب

أشادت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس بنتائج اجتماعات مجموعة التوجيه المشتركة بين الكويت والمملكة المتحدة والتي عقدت مؤخرا في المملكة المتحدة.

وقالت لويس في ردودها على أسئلة الصحافيين خلال مأدبة غداء أقامتها على شرف عدد من ممثلي الصحف الكويتية «في 3 سبتمبر، اجتمعت مجموعتان فرعيتان على مستوى كبار المسؤولين وهما مجموعة الدفاع، والمجموعة السياسية التي عقدت لأول مرة».

وأضافت «ناقشت المجموعة الفرعية للدفاع مجموعة من القضايا، بما في ذلك التحديات الأمنية المشـــتركة وكيفية إنشاء آليات شراء أكثر كفاءة بين المملكة المتحدة والكويت».

وتابعت «كما ناقشت المجموعة الفرعية السياسية، التي كانت برئاسة مشتركة من قبل كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي والمديرة العامة للشؤون الإنسانية والتنمية في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة ميليندا بوهانون، كيف يمكن للمملكة المتحدة والكويت زيادة التعاون في مجال التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية لمعالجة الأزمات، بما في ذلك في غزة واليمن والسودان».

وأضافت «في الرابع من سبتمبر، ناقش نائب وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر، ووزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني الجديد، هاميش فالكونر، مجموعة من القضايا الإقليمية والثنائية، ووقع الطرفان مذكرة تفاهم بموجبها ستوصي حكومة المملكة المتحدة بمقدمي التدريب الخاصين لدعم برامج التدريب وبناء القدرات التي تقدمها لجنة الخدمة المدنية الكويتية لموظفي القطاع العام».

وقالت «ووقع الوزير فالكونر والمدير العام لصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر مذكرتي تفاهم تحددان خططا لتوفير 6 ملايين دولار لتمويل جهود اليونيسف لاستعادة إمدادات المياه النظيفة في غزة وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية في اليمن، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا التمويل المشترك نحو 2.5 مليون شخص في المجموع».

أسبوع الثقافة الكويتية

ولفتت إلى حضور الوزير فالكونر والشيخ جراح الجابر العرض الرئيسي لأسبوع الثقافة الكويتية في المملكة المتحدة، والذي حمل عنوان «إيقاعات من الكويت»، وهو عرض مذهل للموسيقى والرقص الكويتي التقليدي.

وحول الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، أكدت لويس حرص السفارة البريطانية لدى البلاد على العمل على مبادرات مشتركة مع الكويت لدعم الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى تعاون السفارة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، ومؤسسة ديفيد نوت الخيرية الطبية البريطانية، لتدريب الأطباء الكويتيين على التقنيات المتخصصة قبل إرسالهم إلى غزة، والعمل مع السفارة الفلسطينية في الكويت والقنصلية البريطانية في القدس لتعزيز الصادرات الفلسطينية إلى الكويت، معربة عن تطلع السفارتين البريطانية والفلسطينية لدى البلاد إلى دعم العمل مع مدير التجارة الدولية المعين حديثا للعمل في برنامج «تصدير» الممول من المملكة المتحدة، والذي سيعمل في الكويت.

وأضافت أن السفارة البريطانية تواصل استكشاف فرص المشاريع المشتركة مع مجموعة من الجمعيات الخيرية الخاصة والمنظمات الدولية والجهات الحكومية في الكويت.

لبنان

وحول موقف بلادها من تفجيرات أجهزة «البيجر» واللاسلكي التي هزت لبنان، قالت لويس «إن الأولوية بالنسبة للمملكة المتحدة - إلى جانب التأكد من الحقائق وراء ما حدث خلال الأيام الماضية - هي تشجيع خفض التصعيد وانخراط جميع الأطراف في محادثات للتوصل إلى حل سلمي وسياسي للأزمة».

الطلاب الكويتيون

وفيما يتعلق بعدد الدارسين الكويتيين في الجامعات البريطانية، أكدت لويس أن بلادها تعد الوجهة الدراسية المفضلة للطلبة الكويتين، لافتة إلى أنه يوجد حاليا نحو 10000 طالب كويتي يدرسون في جامعات المملكة المتحدة، وأغلبهم ممولون من خلال منح دراسية حكومية.

وأضافت «يدرس الكويتيون مجموعة واسعة من الدورات الدراسية، حيث يعد الأمن السيبراني وعلوم الكمبيوتر من بين الخيارات الأكثر شعبية لأولئك الذين يبدأون دراستهم هذا الخريف»، مشيرة إلى أن مركز طلبات التأشيرة المحلي قدم عددا من المواعيد الإضافية لمقدمي طلبات تأشيرة الطلاب خلال الصيف، مضيفة «نشجع الطلاب على التـــــقديم في أقرب وقت ممــــكن لضمان حصولهم على تأشيراتهم قبل بدء دوراتهم الدراسية».

وعما إذا كان هناك أي تأثير على الكويتيين أو مواطني دول الخليج من جراء إيقاف بريطانيا للتأشيرة الإلكترونية للأردنيين، قالت لويس «لا توجد أي تغييرات على قواعد تصريح السفر الإلكتروني ETA للمواطنين الكويتيين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الآخرين، وسيظل الكويتيون مؤهلين للحصول على تصريح السفر الإلكتروني».

ولفتت إلى حصول أكثر من 48000 كويتي على تصريح السفر الإلكتروني ETA بحلول نهاية شهر يونيو، مشيرة الى أن السفارة تحث الناس بشدة على الاستمرار في التقدم بطلباتهم.

وبخصوص آخر التطورات حول اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، أكدت لويس أن استكمال اتفاقية التجارة الحرة يعد من أهم أولويات حكومة المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد سوقا مهمة للشركات البريطانية والمهنيين المهرة، مضيفة «نتوقع استئناف المفاوضات قريبا لحل القضايا القليلة المتبقية، مؤكدة رغبة الطرفين في استمرار المفاوضات وتعزيز التعاون التجاري».

وحول التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين، قالت لويس «إنه بحلول نهاية هذا العام، سيكون هناك 32 فريق تدريب عسكريا بريطانيا قد زاروا الكويت لتبادل الخبرات مع نظرائهم الكويتيين، ويشمل التدريب الغوص، والتخلص من القنابل، والإسعافات الأولية في ساحة المعركة، وغير ذلك الكثير. وأضافت «يعمل موظفو وزارة الدفاع البريطانية مع نظرائهم الكويتيين لتقديم تمرينين مشتركين رئيسيين لاختبار جاهزيتهم للاستجابة لمجموعة من التهديدات، ومن المتوقع أن يقام التمرين الأول في نوفمبر 2024، والثاني في فبراير 2025».

وتحدثت لويس عن الاحتفال بـ125 عاما من العلاقات الديبلوماسية الرسمية بين الكويت والمملكة المتحدة، مشيرة الى أنه بعد نجاح أسبوع الثقافة الكويتي في المملكة المتحـــــدة، تتطلع السفارة إلى أسبوع الثــــقافة البريطاني في الكويت، والذي يبدأ في 9 نوفمبر، مبينة أن العروض التي تقدمها الأوركسترا الفيــــلهارمونية الملكية البريطانية في مركز جابر الأحمد الثقافي ستــــكون من أبرز الأحداث في أسبوع الثقـــافة هذا، آملة أن يستمتع الجمهور بما هو معروض.