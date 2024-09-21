بالفيديو العوضي دشن المكتب الصحي الافتراضي إضافة فريدة تستهدف تخفيض التكلفة المالية على الدولة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
كلندر: المبادرة جزء من إستراتيجية «الصحة» الشاملة للتحول الرقمي وتعزيز الخدمات
عبدالكريم العبدالله
أعلن وزير الصحة د.أحمد العوضي عن تدشين المكتب الصحي الافتراضي للتعامل مع مرضى العلاج في الخارج لتسريع وتيرة العمل وسهولة الوصول من وإلى المريض المبتعث للعلاج، فضلا عن سهولة التواصل مع المرضى بالدول التي لا توجد بها مكاتب صحية وتسهيل الإجراءات مع سفارات الكويت بالتعاون مع وزارة الخارجية، مؤكدا أن الخدمة نقلة نوعية وإضافة جديدة وفريدة في المنظومة الصحية.
وقال العوضي إن المكتب الصحي الافتراضي سيخفض التكلفة المالية على الدولة من خلال تقليل عدد المكاتب الصحية في الخارج مثلما حدث عند إغلاق المكتب الصحي في المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرا إلى انه جار دراسة فكرة تقليل أعداد الموظفين أو إغلاق مكاتب صحية أخرى مستقبلا، مبينا انه تم اعتماد إدارة المكتب الصحي الافتراضي بعد اعتماده من مجلس الخدمة المدنية خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد التوسع في المكاتب الافتراضية التي ستعمل على مدار الساعة، مشددا على أهمية التواصل مع المرضى في الخارج وتسريع علاجهم والوصول إليهم والانتقال من النظام الورقي إلى النظام الرقمي وفقا لخطة منهجية مدروسة.
وكشفت عن افتتاح العديد من المشاريع عبر إطلاق خطة واستراتيجية الوزارة التي أصبحت شبه جاهزة وفي اللمسات الأخيرة قريبا، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير المنظومة الصحية بما يخدم المواطنين.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية د.هشام كلندر أن تدشين إدارة المكتب الصحي الافتراضي يأتي ضمن سياسة الوزارة التي تتماشى مع توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق وتعزيز الفاعلية في إدارة الموارد.
وقال كلندر في بيان صحافي إن فكرة المكتب الصحي الافتراضي بدأت تتبلور منذ 2023 حيث تم تشكيل لجنة فنية لتطوير آليات العمل وتشغيل المكتب بشكل تجريبي، موضحا أنه تم التعاون مع سفارات الكويت والبعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية لضمان نجاح هذه المبادرة، موضحا أن المرحلة التجريبية التي انطلقت مطلع العام أسفرت عن تطبيق حوكمة دقيقة لطلبات تحمل النفقات العلاجية في دول مثل تايلند مع وضع قواعد إجرائية صارمة بالتعاون مع وزارة الخارجية.
ولفت إلى انه من المتوقع أن يسهم المكتب الصحي الافتراضي في توفير مبالغ كبيرة من الميزانية العامة للدولة عبر تقليل التكاليف الإدارية المرتبطة بتشغيل المكاتب التقليدية، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت هذه الفاعلية بعد إغلاق المكتب الصحي في الأردن منتصف عام 2023 حيث شهدت الدولة توفيرا ملموسا في النفقات.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تعد جزءا من استراتيجية وزارة الصحة الشاملة للتحول الرقمي وتأتي ضمن رؤية الكويت لتعزيز الخدمات الصحية وتقديمها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة بما يضمن مواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدم للمواطنين.
وبين أنها تأتي في إطار سعي الوزارة الى تعزيز التحول الرقمي وتطوير خدماتها الصحية، لافتا إلى أن المكتب الافتراضي يعد جزءا من هيكل قطاع الخدمات الصحية الخارجية وخطوة رائدة في تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية الخارجية بعدما اعتمد من قبل مجلس الخدمة المدنية لأهميته ودوره في تقديم خدمات طبية متقدمة للمواطنين.
MENAFN21092024000130011022ID1108700003
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.