بالفيديو العوضي دشن المكتب الصحي الافتراضي إضافة فريدة تستهدف تخفيض التكلفة المالية على الدولة

كلندر: المبادرة جزء من إستراتيجية «الصحة» الشاملة للتحول الرقمي وتعزيز الخدمات



عبدالكريم العبدالله

أعلن الصحة د.أحمد العوضي عن تدشين المكتب الصحي الافتراضي للتعامل مع مرضى العلاج في الخارج لتسريع وتيرة العمل وسهولة الوصول من وإلى المريض المبتعث للعلاج، فضلا عن سهولة التواصل مع المرضى بالدول التي لا توجد بها مكاتب صحية وتسهيل الإجراءات مع سفارات الكويت بالتعاون مع وزارة الخارجية، مؤكدا أن الخدمة نقلة نوعية وإضافة جديدة وفريدة في المنظومة الصحية.

وقال العوضي إن المكتب الصحي الافتراضي سيخفض التكلفة المالية على الدولة من خلال تقليل عدد المكاتب الصحية في الخارج مثلما حدث عند إغلاق المكتب الصحي في المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرا إلى انه جار دراسة فكرة تقليل أعداد الموظفين أو إغلاق مكاتب صحية أخرى مستقبلا، مبينا انه تم اعتماد إدارة المكتب الصحي الافتراضي بعد اعتماده من مجلس الخدمة المدنية خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الوزارة بصدد التوسع في المكاتب الافتراضية التي ستعمل على مدار الساعة، مشددا على أهمية التواصل مع المرضى في الخارج وتسريع علاجهم والوصول إليهم والانتقال من النظام الورقي إلى النظام الرقمي وفقا لخطة منهجية مدروسة.

وكشفت عن افتتاح العديد من المشاريع عبر إطلاق خطة واستراتيجية الوزارة التي أصبحت شبه جاهزة وفي اللمسات الأخيرة قريبا، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير المنظومة الصحية بما يخدم المواطنين.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية د.هشام كلندر أن تدشين إدارة المكتب الصحي الافتراضي يأتي ضمن سياسة الوزارة التي تتماشى مع توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق وتعزيز الفاعلية في إدارة الموارد.

وقال كلندر في بيان صحافي إن فكرة المكتب الصحي الافتراضي بدأت تتبلور منذ 2023 حيث تم تشكيل لجنة فنية لتطوير آليات العمل وتشغيل المكتب بشكل تجريبي، موضحا أنه تم التعاون مع سفارات الكويت والبعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية لضمان نجاح هذه المبادرة، موضحا أن المرحلة التجريبية التي انطلقت مطلع العام أسفرت عن تطبيق حوكمة دقيقة لطلبات تحمل النفقات العلاجية في دول مثل تايلند مع وضع قواعد إجرائية صارمة بالتعاون مع وزارة الخارجية.

ولفت إلى انه من المتوقع أن يسهم المكتب الصحي الافتراضي في توفير مبالغ كبيرة من الميزانية العامة للدولة عبر تقليل التكاليف الإدارية المرتبطة بتشغيل المكاتب التقليدية، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت هذه الفاعلية بعد إغلاق المكتب الصحي في الأردن منتصف عام 2023 حيث شهدت الدولة توفيرا ملموسا في النفقات.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تعد جزءا من استراتيجية وزارة الصحة الشاملة للتحول الرقمي وتأتي ضمن رؤية الكويت لتعزيز الخدمات الصحية وتقديمها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة بما يضمن مواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدم للمواطنين.

وبين أنها تأتي في إطار سعي الوزارة الى تعزيز التحول الرقمي وتطوير خدماتها الصحية، لافتا إلى أن المكتب الافتراضي يعد جزءا من هيكل قطاع الخدمات الصحية الخارجية وخطوة رائدة في تحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية الخارجية بعدما اعتمد من قبل مجلس الخدمة المدنية لأهميته ودوره في تقديم خدمات طبية متقدمة للمواطنين.