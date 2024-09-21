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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الكويت شريك عالمي لتسخير الذرة من أجل السلام

9/21/2024 7:20:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بدور الكويت باعتبارها شريكا مهما للوكالة في جهودها العالمية لتسخير الذرة من أجل تحقيق السلام والتنمية.
جاءت تصريحات المدير العام في كلمة ألقاها أمام احتفالية أقامتها الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مركز الأمم المتحدة بفيينا احتفاء بمرور 60 عاما على عضوية الكويت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي انضمت إليها الكويت في عام 1964.
وفي كلمته ثمن غروسي جهود الكويت ودورها النشط من خلال مساهماتها في مبادرات الوكالة لتسخير الذرة من أجل تحقيق السلام والتنمية في العالم.
وشدد غروسي على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ماضية بعزم في تعاونها المثمر مع الكويت، منوها في هذا الصدد بدور الكويت والتزامها الراسخ باستخدام العلوم والتكنولوجيا النووية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
بدوره، أوضح ضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية د. نادر العوضي في كلمة ألقاها أن التعاون بين الكويت الوكالة الذرية يأتي عبر 3 برامج وطنية.
وأضاف أن تلك البرامج أنجز في إطارها 51 مشروعا حتى الآن وتمكن المعهد من المشاركة في أكثر من 150 مشروعا إقليميا ودوليا تشكل نافذة مهمة للوقوف على أحدث مخرجات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ونقل بعض التطبيقات بالإضافة إلى الحصول على أحدث المعدات والتقنيات.
كما نوه العوضي باستفادة القطاعات الوطنية من برامج التعاون مع الوكالة، لافتا إلى أنه في مجال الطب النووي مثلا «استفادت مستشفياتنا ومراكزنا البحثية بشكل كبير من دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما مكنا من تطوير خدمات تشخيصية وعلاجية ممتازة وخاصة في تشخيص وعلاج السرطان».
وتابع: «وفي مجال الزراعة ساعدنا تطبيق التقنيات النووية في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين المحاصيل وإدارة موارد المياه بشكل أكثر فعالية».
ولفت العوضي في كلمته إلى أن هذه التطورات مهمة ولاسيما «في ظل ظروف البيئة الكويتية، حيث تشكل الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية أهمية قصوى».
وأضاف: «ومن جهة أخرى تمكنا من تطوير إطار تنظيمي قوي يضمن أعلى مستويات السلامة في استخدام المواد المشعة. ويدعم هذا الإطار برامج التدريب وبناء القدرات وتوطين المعرفة والمهارات اللازمة للعمل بأمان في هذا المجال».

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