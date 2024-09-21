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دعوات إلى التروي وتساؤلات ماذا بعد في بنك الأهداف الإسرائيلية؟

9/21/2024 7:20:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيروت - أحمد عز الدين وخلدون قواص:
لعله الأسبوع الأشد قساوة على لبنان في تاريخ حروبه مع إسرائيل منذ الأخيرة عام 1948، بعد نجاحها في توجيه ثلاث ضربات نوعية كبرى إلى «حزب الله».
فبعد الهجمات الإلكترونية بتفجير أجهزة اتصال لاسلكية يحملها الآلاف من الكوادر الإداريين في «الحزب» يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 سبتمبر، ضربت طائرة حربية إسرائيلية الطابق السفلي الثاني في مبنى قرب محيط مجمع القائم بالضاحية الجنوبية بعد ظهر الجمعة، مستهدفة اجتماعا للقادة الكبار في قوة «الرضوان»، وهي قوة النخبة العسكرية في «الحزب». وطال التفجير بشكل رئيسي قائد القوة ابراهيم عقيل الذي قضى مع مجموعة من معاونيه بلغ عددهم 15 وبينهم ايضا القائد العسكري أحمد وهبي، فضلا عن سقوط ضحايا من المدنيين في المكان، حيث أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد ضحايا الغارة إلى ٣٧ قتيلا بينهم 3 أطفال و7 نساء إضافة إلى 68 مصابا. وقال وزير الصحة فراس الأبيض في مؤتمر صحافي إن الغارة الإسرائيلية أدت إلى «تدمير مبنى سكني بالكامل في منطقة مكتظة بالسكان، وأنه هناك مفقودون وأشلاء ضحايا لم يتم التعرف عليهم بعد»، ما يرجح احتمال زيادة أعداد الضحايا مجددا.
ولم يعد السؤال كيف سيرد «حزب الله» ومتى؟ بل تعداه إلى: ماذا بعد في بنك الأهداف الإسرائيلية؟
وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء»، نقلا عن مصدر أمني لبناني غير رسمي، ان «حزب الله» أوقف العمل بالكامل بكل الطرق التي اتبعها سابقا على صعيد الاتصالات، معتمدا أساليب جديدة تفاديا لتعرضه إلى خرق يدفع ثمنه غاليا، كما حدث مع مسؤوله العسكري الأول فؤاد شكر الذي قضى في 30 يوليو الماضي في غارة جوية على مبنى يسكنه بحارة حريك، ثم مع عقيل الجمعة.
وتكررت الدعوات من سياسيين لبنانيين كبار، إلى التروي وتفادي انفلات الأمور، في ضوء تيقن الجميع وفي طليعتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جهوزية إسرائيل التامة ورغبتها الجدية في توسيع الحرب مع لبنان، ونقل مسرح العمليات الحربية الكثيفة من غزة إلى مناطق لبنانية عدة، بعدما أنهى الجيش الإسرائيلي حملته هناك، وبات قادته والمسؤولون السياسيون الإسرائيليون يعطون الأفضلية لعودة السكان إلى شمال إسرائيل، على حساب وقف العمليات العسكرية في غزة.
ولا يختلف اثنان على ان إسرائيل تربط وقف توسيع ضرباتها على لبنان بترتيبات أمنية حدودية تكفل عودة المستوطنين النازحين من المستعمرات والذين تخطى عددهم الـ 100 ألف، بحسب أرقام صادرة عن السلطات الإسرائيلية.
وقال مصدر رسمي رفيع لـ«الأنباء»: «منذ البداية كان الموقف اللبناني واضحا برفض الدخول في حرب واسعة، وشدد على أن الحل يكمن في القرار 1701 (الصادر عام 2006)، وهذا ما أكد عليه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب في جلسة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في لبنان، قائلا ان الخيار العسكري لن يعيد الهدوء إلى الحدود ولن يعيد المستوطنين إلى منازلهم».
وفي بارقة أمل نحو عبور الداخل اللبناني بعض أزماته المستعصية ومنها الاستحقاق الرئاسي المتعثر إنجازه منذ 31 أكتوبر 2022، توقع مصدر سياسي لبناني مطلع لـ «الأنباء» أن يكون الاحتفال بـ«اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة العربية السعودية، الذي دعا له سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري في مقره باليرزة يوم غد الاثنين، استقبالا وطنيا مميزا ويحمل الكثير من المفاجآت السياسية التي تعني لبنان».
وستحضر المناسبة شخصيات سياسية وروحية وديبلوماسية، بالإضافة إلى ضيوف على مستوى رفيع من دول اللجنة الخماسية، ومنها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان.
ورجح المصدر «أن يشهد اللقاء قمة سياسية على مستوى عال مطعمة برؤساء طوائف إسلامية ومسيحية، إلى جانب إلقاء كلمة من السفير السعودي تتضمن الكثير من الرسائل الداعمة للبنان وللبنانيين».
وعلمت «الأنباء» أن السفارة السعودية في لبنان أنهت الإجراءات اللوجستية لحفل الاستقبال، واتخذت كل الإجراءات الأمنية المشددة لاستقبال الضيوف وتأمين سلامتهم.
وفي اليوميات اللبنانية، لم تتعطل مباريات المرحلة الأولى من الدوري العام اللبناني الـ 65 لكرة القدم، والتي انطلقت الجمعة باثنتين، واحدة منها في ملعب الإمام السيد موسى الصدر في مدينة أنصار الجنوبية. في حين أعلن منظمو جوائز «الموريكس دور» الفنية تأجيل الحفل السنوي الذي كان مقررا في «كازينو لبنان» بجونية - كسروان مساء اليوم الأحد.

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