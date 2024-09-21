المحافظات تنسق مع وزير التربية لإنجاز مشاريعها التعليمية في الجهراء والأحمدي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
فرحان الشمري
فيما أحالت الأمانة العامة بمجلس الوزراء مذكرة إلى المحافظين أبلغتهم فيها بتعديل مرسوم المحافظين وتفعيل اختصـاصـاتهـم، علمـت «الأنبـاء» أن محافظي الأحمدي والجهراء خاطبا وزير التعليم
العالي وزير التربية
بالوكالة
د. نادر الجلال بشأن احتياجات مناطق وضواحي المحافظتين من وزارتي التعليم العالي والتربية، وذلك لدراستها واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.
ووجه المحافظان كتابين إلى الوزير الجلال ذكرا فيهما التعديل الذي أقره مجلس الوزراء بخصوص صلاحيات المحافظين بإدارة شؤون السلطة التنفيذية في المحافظة ومتابعة نشاط الأجهزة الحكومية والمرافق العامة في المحافظة والتنسيق بينهم والإبلاغ عن الملاحظات إلى الوزراء المعنيين، كل في نطاق اختصاصه.
وقالت مصادر ان احتياجات محافظة الأحمدي من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية تمثلت في نقص الكادر التعليمي والإداري بمدارس الخيران، كما أنه لا توجد باصات لتوصيل طلبة التطبيقي والمعاهد الخاصة والجامعات، فضلا عن حاجة منطقة العقيلة إلى عدد من المدارس بمراحلها المختلفة (روضة - ابتدائية «بنين وبنات» - متوسطة «بنين وبنات» - ثانوية «بنات»)، حيث إن المنطقة لا يوجد بها سوى مدرسة ثانوية بنين، بالإضافة إلى عدم استكمال المبنى المخصص لطالبات الصف العاشر الثانوي للبنات، حيث إنه لا يكفي لاستيعاب الطالبات، وتم نقلهن إلى ملاحق روضات الأطفال.
وأضافت المصادر أن احتياجات محافظة الجهراء كان أبرزها تخصيص أرض معهد ديني بمنطقة المطلاع السكنية، وتنفيذ مشروع بناء منطقة تعليمية أسوة بالمحافظات الأخرى حيث إنها قديمة ومتهالكة، وتخصيص أرض جديدة، واستعجال هدم وإعادة بناء بعض المدارس المهجورة منذ أكثر من 10 سنوات.
MENAFN21092024000130011022ID1108700000
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.