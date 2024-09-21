المحافظات تنسق مع وزير التربية لإنجاز مشاريعها التعليمية في الجهراء والأحمدي

MENAFN - Al-Anbaa) فرحان الشمريفيما أحالت الأمانة العامة بمجلس الوزراء مذكرة إلى المحافظين أبلغتهم فيها بتعديل مرسوم المحافظين وتفعيل اختصـاصـاتهـم، علمـت «الأنبـاء» أن محافظي الأحمدي والجهراء خاطبا العالي وزير بالوكالةد. نادر الجلال بشأن احتياجات مناطق وضواحي المحافظتين من وزارتي التعليم العالي والتربية، وذلك لدراستها واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.

ووجه المحافظان كتابين إلى الوزير الجلال ذكرا فيهما التعديل الذي أقره مجلس الوزراء بخصوص صلاحيات المحافظين بإدارة شؤون السلطة التنفيذية في المحافظة ومتابعة نشاط الأجهزة الحكومية والمرافق العامة في المحافظة والتنسيق بينهم والإبلاغ عن الملاحظات إلى الوزراء المعنيين، كل في نطاق اختصاصه.

وقالت مصادر ان احتياجات محافظة الأحمدي من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية تمثلت في نقص الكادر التعليمي والإداري بمدارس الخيران، كما أنه لا توجد باصات لتوصيل طلبة التطبيقي والمعاهد الخاصة والجامعات، فضلا عن حاجة منطقة العقيلة إلى عدد من المدارس بمراحلها المختلفة (روضة - ابتدائية «بنين وبنات» - متوسطة «بنين وبنات» - ثانوية «بنات»)، حيث إن المنطقة لا يوجد بها سوى مدرسة ثانوية بنين، بالإضافة إلى عدم استكمال المبنى المخصص لطالبات الصف العاشر الثانوي للبنات، حيث إنه لا يكفي لاستيعاب الطالبات، وتم نقلهن إلى ملاحق روضات الأطفال.

وأضافت المصادر أن احتياجات محافظة الجهراء كان أبرزها تخصيص أرض معهد ديني بمنطقة المطلاع السكنية، وتنفيذ مشروع بناء منطقة تعليمية أسوة بالمحافظات الأخرى حيث إنها قديمة ومتهالكة، وتخصيص أرض جديدة، واستعجال هدم وإعادة بناء بعض المدارس المهجورة منذ أكثر من 10 سنوات.