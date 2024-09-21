تستمر 42 شهراً.. رحلة العُمر تقترب من الانطلاق

MENAFN - Khaberni) خبرني - تستعد السفينة العملاقة "فيلا في ريزيدونسيس"، التي تنقل مئات الركاب الأمريكيين والأوروبيين في "رحلة العُمر" حول العالم، للإقلاع أخيراً الأسبوع المُقبل، بعد تعثر عدة أشهر مصحوباً بحالة من الجدل.

وتعطلت السفينة في مدينة بلفاست لمدة 4 أشهر كاملة، لتدفع ركابها لإمضاء الصيف بأكمله في أيرلندا الشمالية الممطرة، منذ تعطل السفينة لأول مرة في مايو (أيار) الماضي.

ومن المُقرر أن تُبحر السفينة في رحلة تمتد 3 سنوات ونصف بمئات الركاب عبر أوروبا وآسيا والأمريكيتين.

خضعت السفينة "فيلا" للتجربة البحرية النهائية مع منظمة "DNV"، وهي منظمة تقييم السلامة البحرية، على أمل أن تنطلق أخيراً في أقرب وقت، الأربعاء المقبل.

وكانت السفينة، التي لديها مسار حافل بالأنشطة يشمل 425 ميناء في 147 دولة، تعاني من مشاكل ميكانيكية، حيث كان من المتوقع في البداية انطلاقها في 30 مايو (أيار).

وأكد أحد عمال الميناء لموقع صحيفة "ديلي ميل" أن السفينة اجتازت اختبارها النهائي، ومن المقرر أن تغادر الأربعاء.

وتسببت السفينة في حالة من الإحباط لركابها حاجزي "رحلة العُمر"، لاسيما وأن الرحلة تُكلف كل منهم مبالغ تتراوح بين (75 ألف - 700 ألف جنيه إسترليني).

وترك العديد من الأشخاص حياتهم الطبيعية، وباع البعض منازلهم وممتلكاتهم وكل ما يمتلكون، من أجل هذه الرحلة.

واعترف أنجيلا وستيفن تيرياك، وكلاهما يبلغ من العمر 53 عاماً من نيكاراجوا، أن الأمر كان محبطاً في بعض الأحيان، لكنهما "واثقان تماماً من أن السفينة سوف تبحر".

وقالت أنجيلا: "شعرنا بالإحباط في بعض الأحيان، لكننا ننظر إلى هذه الرحلة كما لو كنا نقوم بتجديد منزل، وهو ما فعلناه عدة مرات".

تم بناء السفينة، المعروفة سابقاً باسم "MS Braemar" عام 1993، ولكن لم يتم الاستحواذ عليها من قبل "Villa Vie Residences" إلا في مارس (آذار) 2024.

ومنذ ذلك الحين، خضعت السفينة لتجديدات واسعة النطاق في حوض بناء السفن الشهير "هارلاند آند وولف" في بلفاست، بما في ذلك إصلاحات رئيسية لدفة القيادة وخزانات المياه الرمادية، والتي كانت ضرورية لتلبية المعايير البيئية.











