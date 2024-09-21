تركي يطلق النار على سورية رفضت الارتباط به - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني -على غرار ما يحدث في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية ولأسبابٍ عاطفية، أقدم شاب تركي على إطلاق النار على فتاةٍ سورية برصاصتين في ولاية اسطنبول التركية، ما أثار جدلاً في الأوساط التركية والسورية على حدّ سواء.





الحكاية بدأت مع رغبة الشاب التركي بالارتباط بالفتاة السورية التي تدعى نايا سفّان، لكنها رفضت ذلك، وعلى إثره حاول الشاب الاعتداء عليها عدّة مرات في الأشهر الماضية، فتقدّمت بشكوى لدى الشرطة التركية لحمايتها، إلا أنها رغم ذلك لم تنجُ من عنفه.





وترقد سفّان في حالةٍ حرجة بالعناية المشددة داخل بولاية اسطنبول، منذ فجر الأربعاء الماضي، بعدما أطلق عليها الشاب التركي رصاصتين من مسافة قريبة فأصابت كتفها وبطنها، في منطقة تشنغل كوي داخل الولاية. وتداولت معظم وسائل الإعلام في تركيا هذه الحادثة لاسيما مع دخول جمعياتٍ نسائية في البلاد على الخط، إذ تطالب بوقف العنف المتكرر ضد النساء في تركيا.





واتهمت وسائل إعلامٍ سورية تعمل من تركيا، السلطات الأمنية بعدم "أخذ التهديدات" التي واجهتها سفّان "على محمّل الجدّ".





وتنحدر سفّان من محافظة دير الزور السورية الواقعة شرقي البلاد على الحدود مع العراق.





وكان الشاب التركي الذي أطلق النار عليها، قد حاول الانتحار بعد إطلاق النار على الفتاة السورية، لكن عطلاً أصاب مسدّسه وعلى إثره تمكّن المارة من القبض عليه وتسليمه للشرطة لاحقاً. ومن المرجّح أن يواجه تهمة "القتل العمد"، وفق

مصدر من نقابة المحامين.





وأظهر مقطع فيديو سجّلته كاميرات المراقبة في الشارع الشاب التركي وهو يطلق النار على سفّان قبل أن يهرب لاحقاً ويحاول إطلاق النار على نفسه، لكن المسدّس تعطّل أو كان فارغاً من الرصاص، وفق ما أظهر الشريط المسجّل.





وحتى الآن، لم يصدر أي بيان من والي اسطنبول بشأن الحادثة، لكن وسائل إعلامٍ تركية كشفت أن الشاب التركي قيد الاحتجاز وأن السلطات بدأت بالتحقيق معه تمهيداً لتحويله للقضاء المختص.

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