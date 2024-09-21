فأر يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً

MENAFN - Khaberni) خبرني -في حادثة غير مألوفة، أُجبرت طائرة رُكاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسكندنافية (SAS) على الهبوط اضطرارياً، بعدما اكتشفت إحدى الراكبات فأراً حياً في وجبتها.





وكانت الرحلة في طريقها من أوسلو بالنرويج إلى مالقة في إسبانيا، قبل أن تضطر للتوجه إلى كوبنهاجن، الأربعاء.

بدوره، قال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية أويستين شميت، إن قرار الهبوط كان إجراء سلامة بسبب المخاطر المحتملة التي تشكلها القوارض، بما في ذلك إمكانية إتلافها للأسلاك الكهربائية في الطائرة.

ووصف شميت، الحادث بأنه نادر الحدوث للغاية، لافتاً إلى وضع إجراءات لمثل هذه المواقف، بما فيها إجراء مراجعة مع الموردين، لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.

ونشر أحد الركاب، الذي جلس بجوار المرأة التي عثرت على الفأر، تفاصيل حول رد فعل الركاب، لافتاً إلى أن الحادث كان سبباً في دخول الجميع في وصلة ضحك، وظل الركاب هادئين دون إثارة أي مشكلات.

وفي السياق، وعلى خلفية الواقعة، أكدت خبيرة سلامة الطيران Surasree Basak، على أهمية معايير النظافة الصارمة أثناء تحضير الطعام ونقله، لافتةً إلى إمكانية حدوث الخطأ في منطقتين المطبخ أو أثناء النقل.