فأر يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً

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- Khaberni) خبرني -في حادثة غير مألوفة، أُجبرت طائرة رُكاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسكندنافية (SAS) على الهبوط اضطرارياً، بعدما اكتشفت إحدى الراكبات فأراً حياً في وجبتها.
وكانت الرحلة في طريقها من أوسلو بالنرويج إلى مالقة في إسبانيا، قبل أن تضطر للتوجه إلى كوبنهاجن، الأربعاء.
بدوره، قال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية أويستين شميت، إن قرار الهبوط كان إجراء سلامة بسبب المخاطر المحتملة التي تشكلها القوارض، بما في ذلك إمكانية إتلافها للأسلاك الكهربائية في الطائرة.
ووصف شميت، الحادث بأنه نادر الحدوث للغاية، لافتاً إلى وضع إجراءات لمثل هذه المواقف، بما فيها إجراء مراجعة مع الموردين، لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.
ونشر أحد الركاب، الذي جلس بجوار المرأة التي عثرت على الفأر، تفاصيل حول رد فعل الركاب، لافتاً إلى أن الحادث كان سبباً في دخول الجميع في وصلة ضحك، وظل الركاب هادئين دون إثارة أي مشكلات.
وفي السياق، وعلى خلفية الواقعة، أكدت خبيرة سلامة الطيران Surasree Basak، على أهمية معايير النظافة الصارمة أثناء تحضير الطعام ونقله، لافتةً إلى إمكانية حدوث الخطأ في منطقتين المطبخ أو أثناء النقل.
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