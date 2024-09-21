بعد استشهاد 5 كوادر في غزة.. وزير الصحة: الاحتلال يواصل جرائمه بحق الطواقم الطبية

MENAFN - Palestine News )

رام الله /PNN- استنكر

وزير الصحة ماجد أبو رمضان استهداف قوات الاحتلال لكوادر وزارة الصحة، حيث استشهد خمسة كوادر وأصيب آخرون، جراء الاحتلال صباح اليوم جنوب قطاع غزة.

وأضاف الصحة في بيان له، مساء اليوم السبت، إن هذا الاستهداف المتعمد يُضاف لسلسلة الإجرام والعنف التي يمارسها الاحتلال بحق كوادر العمل الصحي بمختلف تخصصاتها، وأيضاً مراكز العلاج وسيارات الإسعاف.

وقال: إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية التي تحرم استهداف كافة العاملين في المجال الصحي الإنساني.

وبين أبو رمضان أن فلسطين فقدت أكثر من 990 كادراً صحياً منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم أطباء وأخصائيون وممرضون وموظفو مهن طبية مساندة وإداريون ومسعفون، كما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 300 كادر، ودمرت العديد من المستشفيات وأخرجتها عن الخدمة، وأدى قصف الاحتلال أيضاً إلى توقف 130 سيارة إسعاف عن العمل، إضافة لمئات الانتهاكات بحق المنظومة الصحية كاملةً في الضفة الغربية.

وجددت وزارة الصحة مناشداتها للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية والصحية، وأرسلت بشكل عاجل رسائلَ للصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، مطالبة بزيادة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال مختلف أشكال الدعم الصحي، والسماح بخروج مئات المرضى والجرحى الذين يعانون من حالات صحية حرجة.



