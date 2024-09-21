فدائي الشباب يخسر أمام السعودية باستهلال مشواره بتصفيات آسيا

(MENAFN
- Palestine News Network
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أبها /PNN- خسر منتخبنا الوطني للشباب، مساء اليوم السبت، أمام مستضيفه السعودي بهدف دون رد، ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2025 تحت 20 عاماً، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير سلطان الرياضية في مدينة أبها.
بدأ الفدائي اللقاء مسيطراً ومستحوذاَ على الكرة في أول دقائقه، واعتمد لاعبونا على تناقل الكرات القصيرة، ومحاولة الاقتراب من المرمى السعودي عبر الأجنحة، لكن المنتخب السعودي سرعان ما استفاق، لتنتقل السيطرة على الجانب الآخر، ويتنشط على المستوى الهجومي، وسط محاولاته لتهديد مرمى رامي جبارين، لكن لم تفلح أي من محاولاته تلك.
ظلت النتيجة على حالها مع مرور الدقائق، وبقيت السيطرة السعودية حاضرة على معظم مجريات الحصة الأولى، وتواصل الضغط على دفاعاتنا التي كانت صامدة في وجه كل الهجمات الخضراء، ولم تسمح لهم بالاقتراب من المرمى، لتنتهي مجريات الشوط بنتيجة التعادل دون أهداف.
تواصل الأداء على حاله في بداية الشوط الثاني، وظلت السيطرة السعودية حاضرة، وهو ما أسفر عن هدف التقدم في الدقيقة السابعة والخمسين، بعدما نجح المهاجم طلال حاجي بهز شباك رامي جبارين.
في الدقيقة الـ 66، أجرى المدير الفني لمنتخبنا أولى التبديلات، بعد أن أشرك منير البدارين في مكان محمد خليل، الدقائق اللاحقة حملت معها نشاطاً هجومياً للفدائي الذي بدأ بالتقدم نحو الأمام، وشن جملة من الهجمات والانطلاقات نحو المناطق السعودية، وأبرزها كانت محاولة أيسم دراغمة الذي سدد كرة رأسية من داخل الصندوق في الدقيقة الـ 69، لكن الكرة جاورت المرمى.
تعقدت مهمة الفدائي حينما وجّه حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة للمدافع لوكاس ثلجية، بعد تدخله على اللاعب السعودي في الدقيقة 74، ليكمل منتخبنا اللقاء بعشرة لاعبين.
كاد منتخبنا أن يحقق التعادل في أكثر من مناسبة خلال الوقت بدل الضائع عبر سلاح الركنيات، لكنها لم تكن حلاً كافياً لهز الشباك، على الرغم من خطورتها، لينتهي اللقاء بتقدم سعودي بهدف نظيف، وضعه في صدارة المجموعة بثلاث نقاط، إلى جانب المنتخب الأفغاني الذي تمكن هو الآخر من الانتصار على منتخب ماكاو بهدف دون رد.
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