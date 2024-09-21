فدائي الشباب يخسر أمام السعودية باستهلال مشواره بتصفيات آسيا

MENAFN - Palestine News ) أبها /PNN- خسر منتخبنا الوطني للشباب، مساء اليوم السبت، أمام مستضيفه السعودي بهدف دون رد، ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2025 تحت 20 عاماً، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير سلطان الرياضية في مدينة أبها.

بدأ الفدائي اللقاء مسيطراً ومستحوذاَ على الكرة في أول دقائقه، واعتمد لاعبونا على تناقل الكرات القصيرة، ومحاولة الاقتراب من المرمى السعودي عبر الأجنحة، لكن المنتخب السعودي سرعان ما استفاق، لتنتقل السيطرة على الجانب الآخر، ويتنشط على المستوى الهجومي، وسط محاولاته لتهديد مرمى رامي جبارين، لكن لم تفلح أي من محاولاته تلك.

ظلت النتيجة على حالها مع مرور الدقائق، وبقيت السيطرة السعودية حاضرة على معظم مجريات الحصة الأولى، وتواصل الضغط على دفاعاتنا التي كانت صامدة في وجه كل الهجمات الخضراء، ولم تسمح لهم بالاقتراب من المرمى، لتنتهي مجريات الشوط بنتيجة التعادل دون أهداف.

تواصل الأداء على حاله في بداية الشوط الثاني، وظلت السيطرة السعودية حاضرة، وهو ما أسفر عن هدف التقدم في الدقيقة السابعة والخمسين، بعدما نجح المهاجم طلال حاجي بهز شباك رامي جبارين.

في الدقيقة الـ 66، أجرى المدير الفني لمنتخبنا أولى التبديلات، بعد أن أشرك منير البدارين في مكان محمد خليل، الدقائق اللاحقة حملت معها نشاطاً هجومياً للفدائي الذي بدأ بالتقدم نحو الأمام، وشن جملة من الهجمات والانطلاقات نحو المناطق السعودية، وأبرزها كانت محاولة أيسم دراغمة الذي سدد كرة رأسية من داخل الصندوق في الدقيقة الـ 69، لكن الكرة جاورت المرمى.

تعقدت مهمة الفدائي حينما وجّه حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة للمدافع لوكاس ثلجية، بعد تدخله على اللاعب السعودي في الدقيقة 74، ليكمل منتخبنا اللقاء بعشرة لاعبين.

كاد منتخبنا أن يحقق التعادل في أكثر من مناسبة خلال الوقت بدل الضائع عبر سلاح الركنيات، لكنها لم تكن حلاً كافياً لهز الشباك، على الرغم من خطورتها، لينتهي اللقاء بتقدم سعودي بهدف نظيف، وضعه في صدارة المجموعة بثلاث نقاط، إلى جانب المنتخب الأفغاني الذي تمكن هو الآخر من الانتصار على منتخب ماكاو بهدف دون رد.