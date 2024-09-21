إصابة برصاص الاحتلال في واد الحمص شمال شرق بيت لحم

إصابة برصاص الاحتلال في واد الحمص شمال شرق بيت لحم
التاريخ
9/21/2024 7:13:39 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم /PNN-
أصيب شاب في القدم، الليلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة واد الحمص شمال شرق بيت لحم.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت إصابة بالرصاص الحي في القدم في منطقة واد الحمص، إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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