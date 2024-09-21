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إصابة برصاص الاحتلال في واد الحمص شمال شرق بيت لحم

9/21/2024 7:13:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN-
أصيب شاب في القدم، الليلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة واد الحمص شمال شرق بيت لحم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت إصابة بالرصاص الحي في القدم في منطقة واد الحمص، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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