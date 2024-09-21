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علاج لسرطان العظام من الزجاج

9/21/2024 7:13:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اكتشف العلماء علاجاً محتملاً لسرطان العظام، يتضمن دمج زجاج حيوي نشط مع مادة ((الغاليوم)). وأظهرت الاختبارات العملية أن ((الزجاج الحيوي)) النشط، المضاف إليه ((الغاليوم)) يمكن أن يقتل الخلايا السرطانية، ويمكنه حتى تجديد العظام المريضة.

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