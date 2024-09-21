تحذير طبي للشباب والأطفال من مشروبات تضر البنكرياس

حذرت جهات صحية عالمية من إقبال الشباب على المشروبات التي تحتوي على الحليب المكثف والسكر وإضافتهما إلى الكريمة والشوكولاته لأنها تهدد صحة البنكرياس على المدى الطويل، والمنتشرة في كثير من المحال بالمراكز التجارية، ووصلت إلى البيع بالسوبرماركت، ونبهت إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين لا تناسب أعمارهم، وتزيد من احتمالية إصابة الأطفال بمرض السكري ومقاومة الأنسولين.

ولفت الدكتور عادل السجواني استشاري طب الأسرة إلى مخاطر تناول الشباب وكذلك الأطفال للمشروبات المحلاة بالحليب المكثف، والسكر الذي يتم وضعه بكميات كبيرة في مشروبات صار الإقبال عليها كبيراً، وتبين من الدراسات العالمية أنها تدمر البنكرياس وتزيد نسب الإصابة بمرض السكري عند الأطفال والشباب، وبالتالي يقل مستوى حرق الجسم ويتسبب في مخاطر كثيرة منها السمنة وآلام العضلات والمفاصل وغيرها.

وأكد أهمية العمل على رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري على المجتمع، وتشجيع التشخيص المبكر، والتوعية بطرق الوقاية من داء السكري أو تأخير ظهوره من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني والوقاية من مضاعفاته، حيث يعرف داء السكري بأنه مرض يؤدي لارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم (أو السكر في الدم) عن المعدل الطبيعي، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تلف خطير في القلب والأوعية الدموية والعينين والكلى والأعصاب في حال لم يتم التحكم فيه.

وقال الدكتور عادل السيسي استشاري طب الحالات الحرجة إن هناك زيادة ملحوظة بين الأطفال الذين يعانون داء السكري في مراحل عمرية صغيرة وإن الأمر لم يعد يخضع إلى العوامل الوراثية فقط، بل إلى نمط الحياة غير الصحي وانتشار عادات غذائية ضارة، من ضمنها تكرار التردد على محال بيع القهوة المشهورة واعتماد مشروبات معينة تحتوي على مواد ضارة خاصة على المدى البعيد، كذلك الاعتياد على المشروبات التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين.

وأشار إلى ضرورة توعية الأهل والأسر للأبناء بمخاطر هذه المشروبات ومنعهم من اعتمادها كأسلوب حياة يومي، إذ إن كميات السكر غير الطبيعية التي تدخل الجسم تتسبب في مخاطر عدة وتزيد مع التقدم في العمر.