ريم تنجو من سرطان الجلد بعلاج ناجح في الإمارات

بين القدر والحتمية واتباع الإجراءات الوقائية تكمن العديد من القصص الإنسانية الملهمة، والتي تحمل الكثير من مظاهر التشبث بالأمل في سبيل الشفاء، فبين ليلة وضحاها فوجئت ريم أحمد موظفة ثلاثينية بأنها مصابة بسرطان الجلد في منطقة الكتف، على الرغم من عدم معاناتها من أي أعراض.

بدأت قصة ريم عندما شعرت بلون غريب وألم مفاجئ ونزيف في كتفها حول شامة ولدت بها، وتوجهت إلى الطبيب لاستطلاع الأمر، وكانت الصدمة أنها مصابة بسرطان الجلد أو ما يعرف بالورم الميلانيني، وهو نوعٌ من ينشأ في الخلايا الميلانينية المسؤولة عن إنتاج الصبغة التي تمنح الجلد لونه، ويُطلق على تلك الصبغة الميلانين.

تمالكت ريم نفسها سريعاً، وتوجهت إلى طبيب متخصص للبدء في رحلة العلاج، حيث علمت أن هذا النوع من السرطان يمكن أن ينتشر في الجسم كله إذا لم يعالج فوراً وبطريقة صحيحة.

وأكدت ريم أن مساندة الأصدقاء والمحبين كانت من أهم أسباب نجاح العلاج والشفاء، إلى جانب تعاطف المحيطين بها بشكل كبير، مما منحها الطاقة في اتباع التعليمات، وإبعاد فكرة أنه ورم خبيث عن مخيلتها، والتمسك بالأمل في الشفاء منه، خاصة في ظل تعرفها على أشخاص نجوا بالفعل من أنواع كثيرة من السرطان بفضل العلاج الناجح في الإمارات، والذي يدخل ضمنه العلاج النفسي والمساندة المعنوية. وذكرت ريم أنه إلى جانب السبب الوراثي في إمكانية إصابتها بسرطان الجلد، فإن تعرضها للشمس بشكل عشوائي ولفترات طويلة في الصغر وعدم استخدام واقٍ لذلك هي أحد أسباب الإصابة مثلما أخبرها الطبيب المعالج، الذي شدد على أهمية تعزيز الحياة الصحية لتقوية الجهاز المناعي في مقاومة الأمراض، ووجهت الشكر لجمعية أصدقاء مرضى السرطان التي ساعدتها في تخطي هذه المرحلة الصعبة من حياتها.

وينشأ الورم الميلانيني عادةً بالجلد المعرَّض للشمس في أغلب الأحيان، ويتضمن ذلك جلد الذراعين والظهر والوجه والساقين، كما يمكن أن يتكون في العينين، ونادراً ما يحدث داخل الجسم، مثل الأنف أو الحلق، والسبب الدقيق للإصابة بكل أنواع هذا الورم غير واضح. لكن تحدث أغلب أنواع الورم الميلانيني بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية. وتأتي الأشعة فوق البنفسجية، المعروفة اختصاراً بأشعة UV، من ضوء الشمس أو مصابيح وأسرَّة تسمير البشرة. وقد يساعد الحد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية على تقليل خطر الإصابة بالورم الميلانيني.

كما تزيد احتمالية الإصابة بالورم الميلانيني لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وخصوصاً النساء، ويمكن أن تساعد معرفة أعراض سرطان الجلد على ضمان اكتشاف التغيرات السرطانية وعلاجها قبل الانتشار، فعلاج الورم الميلانيني بنجاح أمر ممكن إذا اكتُشف الورم مبكراً.