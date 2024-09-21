إضاءة 52 ألف منزل خلال 2027 بـ«طاقة النفايات»

أكدت شركة مياه وكهرباء الإمارات ومجموعة تدوير، أنه خلال عام 2027 سيوفر ((مشروع محطة تحويل النفايات إلى الطاقة))، الكهرباء لإنارة 52 ألف منزل بأبوظبي، من خلال معالجة 900 ألف طن من النفايات سنوياً، بما يتوافق مع أهداف سياسة الاقتصاد الدائري 2021 ـ 2031 لدولة الإمارات.

وأشارت مجموعة تدوير إلى أن الشركاء المحليين والدوليين سيتعاونون في تطوير مشروع أبوظبي الرائد عالمياً لتحويل النفايات إلى طاقة، وفقاً لنموذج المنتج المستقل، حيث سيقوم المشروع بدور رئيس في وضع معايير جديدة لمشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، من حيث الحجم والكفاءة والفوائد البيئية، على نحو يسهم في تحقيق أهداف مجموعة ((تدوير)) الرائدة في استدامة النفايات، بشأن تحويل 80 % من نفايات أبوظبي بعيداً عن مكبات النفايات بحلول 2030، والمساعدة في وضع مخطط لمصادر الطاقة البديلة.

وأكدت تدوير أن الاتفاقية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات تأتي لتشكل فصلاً جديداً في المهمة الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتوظيف أحدث التقنيات، وإبراز أهمية تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة، ويشكِّل هذا المشروع حجر الزاوية في استراتيجية تدوير الهادفة إلى تقليل الاعتماد على مكبّات النفايات، وخفض انبعاثات الكربون، ودعم أجندة الطاقة في دولة الإمارات.

ولفتت إلى أن المشروع يدعم تمكين إمارة أبوظبي من التحول الاستراتيجي نحو دمج مصادر الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة.