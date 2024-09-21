أخصائية مختبرات تبتكر خلطة خرسانية أكثر استدامة

نجحت أخصائية المختبرات منال خليل أبو دقر، التي تعمل في مختبر بمجمع زايد التعليمي فرع البرشاء في ابتكار خلطة خرسانية أكثر استدامة، ذات محتوى منخفض من الأسمنت والماء، مما يساهم بشكل كبير في تقليل انبعاثات الكربون في صناعة البناء.

ولم تكتف بابتكار الخلطة الخرسانية منخفضة الكربون، بل حرصت أيضاً على معرفتها للطلبة بطريقة مبسطة وسلسة، وقامت بشرح أهمية هذا الابتكار وكيف يمكن أن يسهم في تقليل انبعاثات الكربون من خلال تقليل كمية الأسمنت والماء المستخدمين في صناعة الخرسانة، وشرحت للطلبة أن تقليل استخدام الأسمنت يسهم بشكل كبير في تخفيض الانبعاثات الكربونية التي تصدر أثناء عملية تصنيع ((الكلنكر))، وهو المكون الأساسي لمادة الأسمنت، وذلك من خلال تقديم أمثلة واقعية وتجارب معملية.

وأكدت أبو دقر للطلبة أن الابتكار يهدف إلى تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون الصادرة من صناعة البناء، مما يسهم في دعم بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة، وشجعتهم على التفكير بطرق مبتكرة لحل المشكلات البيئية والمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية للدولة، مشيرة إلى أن استدامة الموارد الطبيعية وتقليل النفايات الصناعية هي جزء من هذا التوجه.

وتمكنت أبو دقر من تطوير الخلطة الخرسانية عبر مسارين: الأول هو ((استخدام مضاف خرساني أساسه متعدد الكاربوكسيل لتقليل كمية الماء والأسمنت في الخلطة مع المحافظة على المواصفات الفنية نفسها))، والثاني ((استخدام مواد بديلة للإسمنت مثل خبث الأفران العالية الحبيبية، الرماد المتطاير، وغبار السيليكا)).

وأشارت إلى أن خلطتها خضعت لاختبارات دقيقة في مختبرات إحدى شركات تصنيع مواد البناء في دبي، حيث أظهرت النتائج انخفاض كمية الأسمنت بنسبة 72.2% والماء بنسبة 51.9%، كما أوضحت أن هذه الخلطة تم اختبارها وفق المعايير العالمية وحققت نتائج تفوق الخلطة الخرسانية الاعتيادية.

ونتيجة لهذا الإنجاز، حصلت الأخصائية على المركز الأول في مسابقة البحوث الإجرائية والمشاريع الداعمة لـ))مؤتمر الأطراف ((على مستوى الدولة ، وكذلك المركز الأول في إحدى مسابقات ((كوب 28 ((على مستوى الإمارات الشمالية.

وأعربت أبو دقر عن أملها في تعميم استخدام هذه الخلطة في مصانع الخرسانة والقوالب الجاهزة (البريكاست) بهدف تقليل استخدام الأسمنت والماء والتخلص من المنتجات الثانوية للصناعات الأخرى.