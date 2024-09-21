عالم الشركات يحتاج إلى تغيير في منهجية الاستدامة

تشغل الكاتبة منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لمعهد كامبريدج للتنمية المستدامة. كما يوجد إسهام من جانب بول جيلدينج، الزميل في المعهد.

دراسة الجدوى الاقتصادية للاستدامة واضحة: لا يمكن أن تزدهر الشركات على كوكب يعاني أزمات متتالية ومخاطر لا يمكن السيطرة عليها. ورغم مرور عقود على تعهد الشركات بالالتزام البيئي، إلا أنها مستمرة في تدمير الكوكب وزيادة انبعاثات الكربون، وشركات الوقود الأحفوري مستمرة في مطاردة النمو.

ومن الواضح أن أجندة البيئة والمجتمع والحوكمة لم تتحقق، ولن تتحقق بشكلها الحالي.

نحن نحتاج، وبصورة عاجلة، إلى تغيير في العقلية، وإعادة تصميم جذرية للأسواق التي تشكل إطاراً لقرارات الأعمال.

إجراءات الاستدامة التي تتخذها الشركات الرائدة تظهر ما هو ممكن، وتولد زخماً. فهي تضع أهدافاً طموحة للوصول إلى الانبعاث الصفري، بتقليل انبعاثات الكربون، وتتعاون لجعل سلاسل التوريد أكثر عدالة واستدامة، وتقدم تقارير شفافة عن التقدم الذي تحرزه. رغم ذلك، هناك خطورة في أن الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، أو الاستدامة المؤسسية على نطاق واسع، تساهم في تقدمنا الجماعي بشكل غير كافٍ، من خلال إعطاء انطباع بأننا نبلي بلاءً حسناً. وهذا يقلل زخم التغيير الهيكلي.

حان وقت مواجهة الحقيقة المزعجة: الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بوضعها الحالي، القائم على الإفصاح، والإجراءات التطوعية في السوق، لن تحقق التغيير اللازم. والحل هو التحول الجذري نحو ((الاستدامة التنافسية))، وهو مفهوم أطلقته أخيراً في ورقة بحثية شاركت في تأليفها مع بول جيلدينج، الناشط البيئي ومستشار الاستدامة.

القضية الجوهرية ليست النية وإنما التنفيذ. لقد كانت الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بشكل كبير، مجرد طبقة إضافية وضعت على نموذج الأعمال التقليدي لإدارة المخاطر وتحسين السمعة. لكن هذا يفشل في معالجة التوتر الأساسي بين الربحية والاستدامة. وطالما أن السوق يكافئ الأرباح السريعة على حساب المرونة طويلة الأجل، فإن الشركات ستضر الكوكب، وستدمر الأسواق الأسس التي تقوم عليها.

ليس لدينا الوقت الكافي لإعادة بناء مؤسسات وأنظمة اقتصادية قبل أن يتحول النظام البيئي العالمي إلى حالة من الفوضى. بدلاً من ذلك، يجب علينا الاستفادة من إمكانات السوق لتحقيق التغيير بسرعة وعلى نطاق واسع، من خلال إعادة تصميم الحوافز والعقوبات التجارية. وسيتطلب ذلك كتلة حرجة من الشركات تضغط من أجل تحركات حكومية، وتغيير في عقلية الشركات للنظر إلى الاستدامة على أنها مسألة تنافسية وليست مسؤولية. نحن بحاجة إلى دعم استباقي للأعمال التجارية لإعادة تصميم الأسواق.

تحتاج الشركات إلى إدراك أن حتمية العمل على القضايا البيئية ليست مسألة وازع أخلاقي أو تتعلق بمشاعر المستهلكين، وإنما بسبب قوانين الطبيعة.

إن التغير المناخي وخسارة التنوع البيولوجي ليست تهديدات مجردة، وإنما تهديدات حقيقية وقابلة للقياس وستقوض السير المعتاد للأعمال. وبدلاً من التساؤل ((إلى أي مدى يمكننا تحمل الاستدامة؟))، يجب أن تتساءل الشركات ((كيف يمكننا تسريع التحول والتعامل معه والاستفادة منه؟)).

بعض الشركات تقوم بذلك بشكل صحيح، مثل شركات الصلب والتعدين والمرافق السويدية التي شكلت مبادرة ((هايبريت))، للعمل على إعادة ابتكار صناعتهم من خلال حلول مثل الصلب الخالي من الوقود الأحفوري. إنها لا تستعد فحسب لمستقبل خالٍ من الوقود الأحفوري، بل تشكله، وتضع نفسها على طريق الفوز. لكن هناك شركات أخرى تشبثت بإجراءات غير كافية. على سبيل المثال، دافع كثيرون في قطاع البلاستيك عن مزاعم إعادة التدوير، وركزت الشركات جهودها على استخدام المواد المعاد تدويرها. لكن ما ينبغي عليهم فعله هو جمع الكتلة الحرجة المطلوبة للدعوة إلى سياسات وإجراءات تدفع باتجاه جمع النفايات، وخفض استخدام المواد، وزيادة إعادة الاستخدام والتدوير.

تغيير العقلية وحده ليس كافياً. يجب إعادة تصميم السوق لوضع حد للتوتر بين الربحية والاستدامة. نحن بحاجة إلى أسواق مزدهرة بالمنتجات المحايدة مناخياً والإيجابية للطبيعة والاقتصاد الدائري. ويجب على الحكومات أن تخلق الظروف التي تجعل التخلص التدريجي من الأنشطة الضارة ضرورة اقتصادية. وإلا فإن الشركات التي تنتقل طواعية إلى هذه الأنشطة ستضعف عن منافسة الشركات التي لا تفعل ذلك. وتحتاج الشركات أن تكرر وتؤكد بشكل قوي على رسالة أن التحرك السريع في الاستدامة سيعود بالنفع على الاقتصادات والوظائف والأمن والصحة. وتدعو الشركات الرائدة بالفعل لهذه التحولات، بما في ذلك أعضاء داخل مجموعات قادة الشركات التابعة لمعهدنا. لكن بضعة أصوات تقدمية لا تكفي. إن التشريعات تخضع لتعديل ممنهج من خلال الضغط من شاغلي المناصب الحاليين، ولنتأمل دفاع صناعة السيارات الألمانية عن محرك الاحتراق الداخلي أو مقاومة الزراعة للقيود المفروضة على استخدام المواد الكيميائية أو أهداف الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

لقد انتهى أمر معايير البيئة والاجتماع والحوكمة كما نعرفها. يجب على الشركات أن تتنافس خلال العقد المقبل، ليس فقط على حصة في السوق، وإنما على المستقبل نفسه. ستكون المكافآت مجزية: مرونة طويلة المدى، وريادة السوق، والقدرة على النجاح في عالم يتمتع بالأسس البيئية والاجتماعية الضرورية.