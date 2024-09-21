العين بطل آسيا يتحدى أوكلاند سيتي اليوم في كأس القارات

يخوض فريق العين في الثامنة من مساء اليوم، تحدياً جديداً هو الأول من نوعه في تاريخ النادي العريق، عندما يستضيف بصفته بطلاً لآسيا وممثلاً لها فريق نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا على ملعب استاد هزاع بن زايد، في افتتاحية النسخة الأولى من بطولة كأس القارات ((الانتركونتيننتال))، وهي البطولة التي استحدثها الاتحاد الدولي ((فيفا)) هذا العام، ويتنافس على لقبها أبطال قارات العالم بمشاركة العين بطل آسيا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وبطل أمريكا الجنوبية، بالإضافة لريال مدريد بطل أوروبا، والذي سينتظر ليخوض المباراة النهائية مباشرة.

جاهزية

وأكد المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، جاهزية فريقه لمواجهة اليوم أمام منافس صعب هو أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاحية بطولة الأنتركونتيننتال، وقال: نشعر بالمسؤولية لأننا نمثل الدولة وعلينا أن نثبت أننا الأفضل والأجدر بالوجود في هذه المسابقة الكبيرة، وندرك أن المهمة ستكون صعبة ولكننا نثق بفريقنا ونحترم جميع المنافسين في كل البطولات، واليوم نلعب على أرضنا ووسط جمهورنا ويجب علينا أن نستفيد من هذه الميزة ونقاتل من أجل إسعاد الجمهور خارج وداخل الملعب، وهذا يتطلب التركيز من أجل تحقيق النتيجة المأمولة.

ونفي كريسبو شعوره بالقلق إزاء الأخطاء الدفاعية التي تكررت في المباريات الكبيرة، وقال: الأخطاء واردة في كرة القدم والمهم بالنسبة لي أن لا تتكرر هذه الأخطاء ونستفيد منها دائماً، ولذلك فالأمر لا يقلقني كثيراً لأن جميع اللاعبين لديهم ثقافة الاحتراف، ويتمتعون بالذكاء والوعي التكتيكي الذي يجعلهم لا يكررون الأخطاء نفسها.

وعن مدى تأثير غياب يحيى نادر، وخالد الهاشمي، أوضح كريسبو، أن العين يمتلك لاعبين متميزين في القائمة وقادرين على التعويض. وقال: من جانبنا نعمل دائماً على تجهيز جميع اللاعبين خصوصاً وأننا في هذا الموسم نلعب في 7 بطولات، ولذلك سيكون الموسم طويلاً بالنسبة لنا وينبغي أن نحتاط له جيداً.

وعن مدى معرفته بفريق نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، أوضح كريسبو، أنه دائماً وخلال التحضيرات يستعرض نقاط القوة والضعف لدي الطرف المنافس ويتحدث مع اللاعبين بشأن كل التفاصيل التي يمكن الاستفادة منها في المباراة، وبالطبع شاهدوا مباريات لهذا الفريق ويعرفون عنه ما يلزم.

ترقب

وتترقب الجماهير الإماراتية بصفة عامة والعيناوية بصفة خاصة ظهوراً متميزاً للزعيم العيناوي في هذا المحفل الكبير، كما هي عادة الفريق البنفسجي، الذي ظل يمثل الكرة الإماراتية خير تمثيل في المنافسات القارية والعالمية، إذ توج باللقب الآسيوي مرتين بنظامه السابق كما حل وصيفاً في كأس العالم للأندية الذي استضافته الإمارات 2018، وفي حال فوزه اليوم سيطير إلى القاهرة لمواجهة الأهلي المصري، في ربع نهائي البطولة 29 أكتوبر المقبل، ليلعب المتأهل منهما ضد الفائز من مباراة بطل أمريكا الجنوبية وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في 11 ديسمبر المقبل، ويلتقى الفائزان في نصف النهائي 14 ديسمبر، ليضرب الفائز منهما موعداً مع ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي البطولة 18 ديسمبر 2024.

أوراق

ويفتقد العين في مباراة الليلة لخدمات الثنائي المدافع خالد الهاشمي، ولاعب متوسط الميدان يحيى نادر بداعي الإصابة، ويراهن الجهاز الفني على أوراق رابحة أخرى بقيادة سفيان رحيمي، ولابا، وكاكو، وبلاسيوس، وبندر الأحبابي، بالإضافة للحارس الدولي خالد عيسى، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مثل هذه المباريات الكبيرة، إلى جانب كوكبة أخرى من نجوم الفريق الذين قدموا أنفسهم بصورة متميزة خلال الفترة السابقة.