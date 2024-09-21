المصري أحمد فتحي يعتزل كرة القدم بعد 23 عاماً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن أحمد فتحي لاعب بيراميدز والأهلي ومنتخب مصر السابق، أمس، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة دامت قرابة 23 عاماً.
بدأ فتحي (الذي يكمل عامه الأربعين في نوفمبر المقبل) مسيرته مع اللعبة في الإسماعيلي الذي تألق في صفوفه ليخوض أول مباراة له مع منتخب مصر بعمر 18 عاماً.
وقال فتحي: قررت الاعتزال وأنا مرتاح للغاية وراضٍ تماماً عن مسيرتي الكروية. ولم ينضم فتحي، الفائز بثلاثة ألقاب في كأس الأمم الأفريقية في 2006 و2008 و2010، إلى أي فريق بعد نهاية عقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الماضي.
وفاز فتحي خلال مسيرته بالدوري المصري 11 مرة، إلى جانب ثلاثة ألقاب في كأس مصر ومثلها في كأس السوبر المصرية، وفاز كذلك بدوري أبطال أفريقيا أربع مرات ولقبين في كأس السوبر الأفريقية. ولعب فتحي خلال مسيرته مع الإسماعيلي وشيفيلد يونايتد وهال سيتي الإنجليزيين، وكاظمة الكويتي، إلى جانب أم صلال القطري والأهلي وبيراميدز.
MENAFN21092024000110011019ID1108699973
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.