المصري أحمد فتحي يعتزل كرة القدم بعد 23 عاماً

أعلن أحمد فتحي بيراميدز والأهلي ومنتخب مصر السابق، أمس، اعتزاله بعد مسيرة دامت قرابة 23 عاماً.

بدأ فتحي (الذي يكمل عامه الأربعين في نوفمبر المقبل) مسيرته مع اللعبة في الإسماعيلي الذي تألق في صفوفه ليخوض أول له مع مصر بعمر 18 عاماً.

وقال فتحي: قررت الاعتزال وأنا مرتاح للغاية وراضٍ تماماً عن مسيرتي الكروية. ولم ينضم فتحي، الفائز بثلاثة ألقاب في كأس الأمم الأفريقية في 2006 و2008 و2010، إلى أي فريق بعد نهاية عقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الماضي.

وفاز فتحي خلال مسيرته بالدوري المصري 11 مرة، إلى جانب ثلاثة ألقاب في كأس مصر ومثلها في كأس السوبر المصرية، وفاز كذلك بدوري أبطال أفريقيا أربع مرات ولقبين في كأس السوبر الأفريقية. ولعب فتحي خلال مسيرته مع الإسماعيلي وشيفيلد يونايتد وهال سيتي الإنجليزيين، وكاظمة الكويتي، إلى جانب أم صلال القطري والأهلي وبيراميدز.