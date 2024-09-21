«أبيض الشباب» يفوز على لبنان بثلاثية الحمادي وخياط وبدر

فاز منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة على نظيره لبنان 2-3، في مباراتهما ضمن تصفيات المجموعة الثالثة المقامة في الكويت، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب. وافتتح ((أبيض الشباب)) التسجيل في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بتسديدة يسارية قوية بقدم عيد الحمادي، ومع انطلاقة الشوط الثاني، أضاف أنطوني خياط الهدف الثاني، بتسديدة أخرى قوية في الدقيقة 46، وعزز غيث بدر تقدم منتخبنا بهدف ثالث في الدقيقة 51.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، تمكن المنتخب اللبناني من تقليص الفارق، بتسجيل هدفين في الدقيقتين 2 و3 بالترتيب، عن طريق جو خواجة ومحمد قصاص.

ويخوض منتخبنا مباراته الثانية في التصفيات أمام منتخب جزر ماريانا الشمالية، غداً الاثنين، ويلتقي بعدها مع منتخب كوريا الجنوبية، الجمعة المقبل، ويختتم التصفيات بمواجهة منتخب الكويت المستضيف، يوم 29 سبتمبر الجاري، في ختام مباريات المجموعة بالتصفيات.