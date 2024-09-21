أحمد بن مسحار: «دبي البحري» يتطلع لاستمرار النجاحات التنظيمية

رحب أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالنواخذة والملاك والبحارة والمتسابقين المشاركين في فعاليات الموسم البحري الجديد 2024 ـ 2025، الذي دشنه النادي أول من أمس، بتنظيم سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الجولة الأولى من بطولة دبي 2024 ـ 2025. وأعرب أحمد سعيد بن مسحار عن أمنياته القلبية بالتوفيق لجميع اللجان المنظمة والمشاركين في رسم لوحة مشرقة ومزدانة في الفعاليات المتنوعة التي تتضمنها روزنامة سباقات النادي بداية من أول من أمس وحتى شهر يونيو المقبل وتقديم موسم حافل وجميل شعاره التنافس الشريف تسوده الروح الرياضية السمحة والتي تميز مجتمعنا البحري.

وأثنى رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على الدور الكبير والمؤثر لشركاء النادي الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية الذين يشكلون السند والداعم الحقيقي في تنفيذ مختلف البرامج وإنجاح مختلف التظاهرات، وكذلك الفئات المستهدفة من الجمهور ومحبي الرياضات البحرية التي تعمل مع لجان النادي يداً بيد نحو تحقيق التميز واستمرار النجاحات التي رسمها النادي منذ تأسيسه عام 1988.

وينتظر عشاق الرياضات البحرية موسماً رياضياً حافلاً وشيقاً من السباقات والكرنفالات والمهرجانات المتنوعة يتضمن العديد من الفعاليات من بينها رياضات الموروث الشعبي البحري جولات بطولات ((دبي للقوارب الشراعية 22 قدماً، والقوارب الشراعية 43 قدماً، والسفن الشراعية 60 قدماً، وقوارب التجديف 30 قدماً))، التي تشهد في قمتها سباق كأس آل مكتوم في نسخته الـ28، فيما سيكون الحدث الأبرز في هذه السباقات مسك ختام الموسم كالمعتاد سباق النسخة الـ34 لكرنفال القفال.

ويواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال الموسم الجديد 2024 ـ 2025 تميزه في استضافة الفعاليات الدولية والعالمية، حيث ينظم وللمرة الأولى المسابقة الإقليمية لشراع الأولمبياد الخاص، فيما ستتجه أنظار عشاق السباقات العالمية إلى دانة الدنيا دبي خلال شهر ديسمبر المقبل مع منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة ((اكس كات- الجولة الختامية من بطولة العالم 2024))، كما تشهد شواطئ دبي تنظيم سباق دبي الدولي للدراجات المائية، والذي يتضمن أيضاً العرض الليلي للدراجات المائية

وتجد الفعاليات الرياضية الحديثة الأولمبية نصيباً في روزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من خلال تنظيم سباق دبي إحدى جولات سلسلة ((بطل الإمارات للشراع الحديث 2025))، وأيضاً سباق دبي لقوارب التجديف الأولمبي إحدى جولات بطولة الإمارات للتجديف الحديث 2024 ـ 2025.