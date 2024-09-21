غوران: مشكلات «البرتقالي» تحتاج إلى علاج لتصحيح المسار

اعترف الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب عجمان، بأن فريقه يعاني من العديد من المشكلات التي تحتاج إلى في الفترة المقبلة من أجل تصحيح المسار، بعدما تعرض للخسارة الثالثة له على التوالي في هذا الموسم، عقب خسارة ((البرتقالي)) 1 - 3 أمام مضيفه بني ياس، مساء أول من أمس، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين. ولا يزال عجمان من دون نقاط بعد مرور 3 جولات من المسابقة، في أسوأ انطلاقة للفريق منذ موسم 2017 - 2018.

وقال غوران: نعم لم نحقق أي فوز أو تسجيل أي نقطة منذ بداية الدوري، وللأسف لم نقدم الأداء المنتظر أمام بني ياس على مدار شوطي اللقاء. وأضاف: وقعنا في أخطاء فردية عدة خصوصاً في شوط المباراة الثاني، وافتقدنا نسق الأداء، ورغم أنه سنحت لنا بعض الفرص إلا أننا لم نستطع ترجمتها إلى أهداف، علينا تصحيح الأخطاء الفردية، وأن نبحث عن علاج لمشكلاتنا.

في المقابل نجح البرتغالي جواو بيدرو سوزا مدرب بني ياس في التفوق على نظيره في ((البرتقالي))، وفرض أفضليته على المنافس، ليحصد الفريق النقطة السادسة، محققاً أفضل بداية لـ ((السماوي)) في الدوري منذ 4 مواسم، وتحديداً منذ موسم 2020 - 2021 عندما نجح الفريق في الفوز في أول ثلاث مباريات على حساب الوصل والفجيرة وخورفكان. وقال سوزا: ((قدمنا مباراة قوية أمام فريق صعب، بدايتنا في اللقاء لم تكن جيدة ولم نتمكن من تطبيق أفكارنا، لكننا بين شوطي المباراة تحدثنا عن أهمية العودة واللعب بصورة أفضل)).