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أناتولي يمنح البطائح 4 نقاط في الأوقات القاتلة

9/21/2024 7:13:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

منح أناتولي بيرترند مهاجم وقائد البطائح، فريقه 4 نقاط في 3 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين، بأهداف مؤثرة وحاسمة في ((الوقت القاتل)) عبر بداية قوية له في موسمه الثالث مع الفريق، مؤكداً رغبته في قيادة ((الراقي)) إلى مركز متقدم بجدول الترتيب، وتقديم مستوى أفضل من السابق ليكون موسمه الحالي الأفضل حتى الآن.

ونجح أناتولي في كتابة الفوز الأول للبطائح بالدوري أول من أمس على مضيفه دبا الحصن 2 - 1، بعد أن كانت المباراة في طريقها للنهاية بالتعادل الإيجابي، لكنه تمكن من أحراز هدف الفوز في الدقيقة 3+90 ليغتال طموح الوافد الجديد في نيل النقطة الأولى له بتاريخ المسابقة، ويهدي البطائح نقاط الفوز الثلاث.

وفي الجولة الثانية كان أناتولي صاحب هدف التعادل في مرمى العين خلال المواجهة التي انتهت 3 - 3، حيث أظهر إصراراً كبيراً في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء على هز شباك ((الزعيم)) وتمكن في الدقيقة 90 من إنقاذ فريقه من الخسارة بإضافة هدف التعادل الثالث الذي انتهت عليه المباراة. وسبق ذلك أحراز هدفه الأول في النسخة الحالية من الدوري بشباك شباب الأهلي في جولة الافتتاح التي خسرها البطائح 2 - 1 لكن بصمته في شباك المنافس كانت حاضرة، رغم خسارة فريقه للنتيجة.

وخلال الجولات الثلاث السابقة، أحرز البطائح 6 أهداف كان نصيب أناتولي منها 3 أهداف مع مساهمته في صناعة هدف خلال مباراة العين، ليكون اللاعب الأكثر تأثيراً وإيجابية في فريقه.

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