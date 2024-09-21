شباب الأهلي يستقبل الوحدة بقمة يترقبها المنافسون في «دورينا»

يستقبل شباب الأهلي ضيفه الوحدة في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد راشد، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وتتصدر تلك القمة مشهد اليوم الختامي في الجولة، وتترقبها الأندية المنافسة على القمة، على أمل أن تخدمهم نتيجة المواجهة مبكراً، في الوصول إلى هدفهم المشروع بالدخول بقوة في الصراع الحالي على قمة ترتيب الدوري. ويمتلك كل من شباب الأهلي والوحدة، 6 نقاط، ويتفوق الأول باحتلال المركز الثالث أمام الوحدة في المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق الأهداف.

مواجهة

وأكد باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، على أهمية مواجهة الوحدة اليوم، وشدد على ضرورة الاستمرار في العمل الجاد، من أجل تحقيق النتائج المطلوبة، وأوضح أن إعداد ((الفرسان)) سار بصورة جيدة رغم ضيق الوقت، وأشار إلى أن الفريق يملك بدلاء في المستوى المطلوب، ويمكنهم تحقيق الإضافة الفنية المطلوبة، ووجه رسالة مهمة للجماهير طالبهم فيها بضرورة مواصلة دعم اللاعبين.

نتائج

ويطمح الوحدة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، والوصول للنقطة التاسعة للاستمرار في صدارة جدول الترتيب، إلى جانب تحقيق أفضل بداية له في الدوري منذ موسم 2019-2018 بتذوق طعم الانتصار في أول ثلاث جولات، إذ نجح ((العنابي)) في الفوز في أول مباراتين على حساب عجمان 0-1، وبالنتيجة نفسها على خورفكان. ويدرك الجهاز الفني ولاعبو الوحدة أن المهمة ليست سهلة أمام شباب الأهلي، خصوصاً مع تفوق ((الفرسان)) في مواجهات الفريقين خلال مواسم الاحتراف، إضافة إلى رغبة ((أصحاب السعادة)) في تحقيق الفوز الغائب في آخر 5 مباريات جمعته بشباب الأهلي، إذ كان آخر فوز للوحدة في موسم 2022-2021، في مباراة الدور الثاني على ملعب ((الفرسان))، وهو الفوز الوحيد للوحدة في آخر 8 مباريات جمعت الفريقين في الدوري.

قمة

واستعد الوحدة للقمة خلال فترة التوقف بتدريبات يومية، ويدخل اللقاء وسط أجواء إيجابية وحالة معنوية جيدة، خصوصاً على المستوى البدني نتيجة عدم ارتباطه بمباريات في الفترة الأخيرة.

ويعول النرويجي روني دايلا مدرب الوحدة على القوة الدفاعية التي يتمتع بها الفريق، حيث يعد الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه في الدوري منذ بداية الموسم، ولذلك يأمل الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي، لكنه في الوقت نفسه يعاني هجومياً نتيجة ضعف معدل التهديف بتسجيله هدفين فقط في مباراتي عجمان وخورفكان.

ووصف دايلا مدرب الوحدة المواجهة بـ ((اختبار كبير بالنسبة للفريق))، مؤكداً أن شباب الأهلي فريق جيد للغاية، وواحد من أفضل فريقين في السنوات الأخيرة، وأنهى الموسم الماضي في المركز الثاني في الدوري، وقدم أداءً قوياً في بداية مشاركته في دوري أبطال آسيا 2 هذا الموسم.

فوز

وفي اللقاء الثاني، يتطلع العروبة وجاره خورفكان إلى تحقيق الفوز الأول لهما ضمن الجولة ذاتها في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عندما يلتقيان اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف على أرضية ملعب دبا الفجيرة، وتتشابه أوضاع الفريقين من حيث النتائج بعد خسارة خورفكان أمام العين والوحدة، وهزيمة العروبة ضد النصر والجزيرة، ليحتلا المركزين الأخيرين.

وأكد بيريرا مدرب العروبة أهمية مباراة اليوم، مشيراً إلى أن العروبة أظهر ومن خلال أدائه في الجولات الماضية أنه فريق قوي منظم، لكنه يفتقد التوفيق في تحقيق الفوز، موضحاً أن لاعبي الفريق أظهروا إصراراً وعزيمة على تحقيق الفوز الأول في لقاء اليوم.

وتوقع دانييل إيسايلا مدرب خورفكان، أن يواجه صعوبات أمام العروبة، خصوصاً وأن المباراة في غاية الأهمية بالنسبة له، وبداية جديدة، على الرغم أن لديه العديد من الإصابات والغيابات، لكن من سيكون على أرض الملعب من لاعبي خورفكان، يجب أن تكون لديه الرغبة والروح القتالية لتحقيق النتيجة الإيجابية.