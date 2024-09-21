«فتيات الشارقة للشطرنج» ينظم فعالية يوم السلام العالمي

نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة فعالية يوم السلام العالمي للاعبات المنتسبات للنادي من عمر 5 إلى 12 سنة، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة وذلك بمقر النادي، وشارك فيها عدد كبير من اللاعبات.

وشهدت الفعالية عدداً من الأنشطة الترفيهية المختلفة، قدمتها مريم الزرعوني أخصائية السعادة، وارتدى الجميع اللون الأبيض وقامت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي بتكريم مريم الزرعوني في نهاية الفعالية.

ترسيخ

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، أن الفعالية تتزامن مع يوم السلام العالمي، والذي يوافق الحادي والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وقالت: حرصنا من خلال الفعالية على ترسيخ معنى وقيم السلام لكل الأجيال في مجتمعنا، خصوصاً أن دولتنا تمتلك تاريخاً حافلاً من جهود نشر السلام وترسيخ الاستقرار حول العالم، انطلاقاً من إرثها الإنساني ورسالتها الحضارية القائمة على إعلاء قيم المحبة والتسامح، وهو ما نسعى دائماً لترسيخه في الأجيال الحالية والمقبلة.

وأردفت: إن السلام ضرورة أساسية لتحقيق التنمية، وتعزيز الاستقرار وصيانة حقوق الإنسان.

فعاليات

وأضافت: النادي مستمر في تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تربط لعبة الأذكياء بالمجتمع، وهذا الربط الذي يساهم في نشر اللعبة من خلال تواجدها في كل الفعاليات كجزء أساسي منها، كما أن رسالة واستراتيجية النادي واضحة وتتمثل في ربط النادي وجميع منتسبيه بالمجتمع.

ووجهت نجلاء الشامسي الشكر إلى دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة على تعاونها في تنظيم الفعالية، كما وجهت الشكر إلى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تساهم في الفعاليات التي ينظمها النادي على مدار العام.