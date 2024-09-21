«زورقا أبوظبي» يتصدران الترشيحات للفوز ببطولة العالم للفورمولا 2

يسدل الستار، اليوم الأحد، على بطولة العالم لزوارق ((الفورمولا 2))، بإقامة السباق الرئيس للجولة السادسة الختامية، على مياه نهر دورو في مدينة فيلا فيلها البرتغالية، بمشاركة 16 زورقاً، منها 5 زوارق تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة، ويخوض فريق أبوظبي التحدي، برغبة التتويج عبر زورقيه ((أبوظبي 1))، بقيادة راشد القمزي حامل اللقب، والمتوج به أربع مرات، و((أبوظبي 36))، بقيادة منصور المنصوري، الذي يأمل في كتابة التاريخ، بإحراز لقبه الأول، حيث يتصدران الترشيحات لحسم اللقب، بالأفضلية في الأداء الذي قدم خلال الجولات الخمس الماضية، ورصيد النقاط التي حصداها، إلى جانب وجود زورقين ضمن القائمة المتنافسة على مقاعد المقدمة.

ترتيب

ويتصدر راشد القمزي الترتيب العام برصيد 61 نقطة، ويليه الليتواني إدرجاس ريابكو برصيد 55 نقطة، ويأتي منصور المنصوري ثالثاً برصيد 51 نقطة، كما يدخل في المنافسة كل من البريطاني ماثيو بالفيرمان، والسويدية ماتيلدا وايبرج برصيد 44 نقطة لكل منهما.

وكانت الجولة الخامسة التي أقيمت في مدينة بيسو بالبرتغال أيضاً، قد شهدت تحولات في ترتيب فرق المقدمة، حيث نجح خلالها منصور المنصوري، في إحراز لقب الجولة، وتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب.

مغامرة

ويفرض تقارب النقاط بين الزوارق المتنافسة، خوض السباق الختامي بحسابات دقيقة، بعيداً عن أي مغامرة غير محسوبة، ربما تطيح بالآمال.

وكانت فعاليات الجولة الختامية للبطولة، قد بدأت الجمعة، بالتسجيل الرسمي والفحص الفني للزوارق والتجارب الحرة، وفي اليوم التالي، سباق أفضل زمن، لتحديد ترتيب انطلاقة الزوارق في السباق الرئيس.

أفضلية

وأكد ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن وجود زورقين لفريق أبوظبي في صلب المنافسة على اللقب، يمنح الفريق الأفضلية في السباق الختامي، ويجب عليه أن يكون في قمة تركيزه، لتنفيذ الخطة الموضوعة، والابتعاد عن الأخطاء، والسير على وتيرة تضمن الوصول إلى منصة التتويج بإحراز اللقب.

وقال: سباق ختام البطولة، يعد منصة حصاد مشوار موسم طويل، حفل بالتنقل بين العديد من المحطات لخوض الجولات، والعمل على حصد النقاط، وقراءة مسار البطولة، وصولاً إلى اللحظات الحاسمة، ونأمل أن تكون سعيدة للفريق وطاقمه، بإحراز لقب إماراتي خامس، والانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج.

وأضاف: فريق أبوظبي أكمل جاهزيته بصورة مثالية، توفرت خلالها كل عناصر النجاح، ونثق في تقديم راشد القمزي ومنصور المنصوري أفضل أداء، وتحقيق الهدف.