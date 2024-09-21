39 خيلاً تشارك في كأسي زايد والشيخة فاطمة في روما اليوم

يستضيف مضمار ((كابانيللي)) بالعاصمة الإيطالية روما، اليوم، سباقي كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للخيول العربية الأصيلة، بينما يشهد مضمار ((كاسترا فيردازون)) الفرنسي سباقين لكأس الوثبة.

وتتنافس خلال هذه السباقات الأربعة 39 خيلاً عربية أصيلة، وتقام السباقات تحت مظلة النسخة السادسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ((أم الإمارات))، لسباقات الخيول العربية والترويج لتراث الإمارات.

ويجتذب كأس زايد للخيول في سن أربع سنوات فما فوق ((قوائم))، لمسافة 2200 متر، البالغة جائزته 24200 يورو، 7 من نخبة الخيول، وأقوى الخيول المرشحة للفوز، أبرزها الجواد ((إليدور))، الفائز في آخر سباقين بكأس الوثبة ستاليونز، ويقوده الفارس أي سايو. وهناك الجواد ((إلينو ديتركسنتا)) الفائز في أربعة سباقات، بقيادة جي مارسيللي وينافس على اللقب ((ديفينو)) بقيادة إن مورو، و((إنياما ديل ميلوجو)) بقيادة اس سولاس، وهناك ((إولو)) بقيادة أي فيوري، و((ماكميرا)) بقيادة اس جيسا، و((زفيرو دي شيا)) بقيادة أي فيللي.

ويستقطب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((قوائم)) لمسافة 1800 متر، البالغة جائزته 24200 يور، 12 مهراً ومهرة في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على اللقب بالمضمار العشبي، ويتصدرها المهر ((فيسبروي)) بقيادة جي مارسيللي الفائز مرتين بكأس الوثبة ستاليونز، ولكن سيواجه منافسة قوية من قبل المهرة ((فرح أتش سي أم)) بقيادة جي جنجوي.

الوثبة بري دراجون

كما يشهد مضمار كاسترا فيردازون الفرنسي سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، الأول على لقب بري دراجون 1 لمسافة 1700 متر، بمشاركة 10 مهرات في سن ثلاث سنوات فقط تتنافس على الجوائز المالية البالغة 12 ألف يورو، أبرزها ((إخلاص)) بقيادة مارلين ماير، و((طيبة)) بقيادة ماثياس لورين، وكلاهما لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف المدرب دو موريسون.

وتتصدر المهرة ((شارقة)) لياس لإدارة سباقات الخيل بإشراف أي فاتريجانت وقيادة الفارسة أنالي ميكوش، ترشيحات السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز ـ بري دراجون 2، بمواصفات السباق الأول نفسها، وتنافسها ((علياء)) للمالك والمدرب ايريك ديلوفا، وقيادة جاري سانشيز.

ويتضمن المهرجان العالمي، سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة ((ستاليونز))، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.