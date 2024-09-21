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الفارس عمر المرزوقي بطلاً لشوط الفحول في كأس العالم للخيول الصغيرة ببلجيكا

9/21/2024 7:13:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، إنجازاً جديداً لفروسية الإمارات، بعد فوزه على صهوة ((إنجوي دي لا ميور)) للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، بالمركز الأول، في شوط بطولة العالم للفحول لقفز الحواجز، ضمن منافسات بطولة العالم للخيول الصغيرة فئات 5، و6، و7 سنوات. وأظهر المرزوقي مستوى مميزاً خلال المنافسات، بعدما أنهى الجولتين الأولى والثانية يومي الخميس والجمعة الماضيين دون أخطاء، وشارك في جولة التمايز مع أبطال العالم، وتصدر المنافسة بجدارة كبيرة.

وتستضيف مدينة لاناكن البلجيكية، البطولة، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بمشاركة عالمية كبيرة، وتختتم اليوم بتتويج الفائزين في الفئات المختلفة.

وتوجه المرزوقي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعم سموه لرياضة الفروسية في الإمارات، ولسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، على اهتمامه بفرسان قفز الحواجز، في مسيرة المنافسة على الألقاب.

وأكد أن رعاية ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، كانت السبب الرئيس في وصول فرسان قفز الحواجز إلى مرحلة التنافسية العالمية.

يذكر أن المرزوقي ((21 عاماً))، حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته في رياضة قفز الحواجز، من أبرزها فضية أولمبياد الشباب 2018 في الأرجنتين، إلى جانب فضية وبرونزية الفردي والفرق في النسخة الـ 19 من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانج تشو الصينية، إضافة إلى التأهل التاريخي إلى أولمبياد باريس في المنافسات التأهيلية بالعاصمة القطرية الدوحة 2023، وأنهى مشاركته الأولمبية ضمن أفضل 19 فارساً وفارسة في العالم، من بين 75 مشاركاً ومشاركة.

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