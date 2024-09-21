مانشستر سيتي وأرسنال.. بروفة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي اليوم

يستضيف مانشستر سيتي المتصدر مطارده ووصيفه في الموسمين الأخيرين أرسنال، اليوم، في بروفة المنافسة ومواجهة بين المرشحَين لإحراز اللقب ضمن المرحلة الخامسة من الإنجليزي لكرة القدم، ويعتقد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن فريقه أمام أرسنال اليوم، ليست فرصة مبكرة لحسم صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيراً إلى أنه يولي اهتماماً أكبر بنتائج الفريق ككل هذا الموسم.

ويبحث المدرب الأسترالي لتوتنهام أنج بوستيكوغلو عن فوز ضروري لإنقاذ فريق العاصمة من ورطته.

جولة

وضمن الجولة الخامسة، فاز تشيلسي على ويستهام 3 / صفر، ورفع تشيلسي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد ويستهام عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

كما استعاد فريق ليفربول توازنه بالفوز على ضيفه بورنموث بنتيجة 3/صفر ضمن الجولة ذاتها، ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة ليقفز لصدارة الترتيب مؤقتاً، ويتجاوز كبوة الخسارة في الجولة الماضية على ملعبه أمام نوتنجهام فورست. في المقابل تجمد رصيد بورنموث عند خمس نقاط، وتراجع للمركز الثالث عشر.

وقلب أستون فيلا تأخره بهدف الى فوز جنوني على حساب ولفرهامبتون 3 - 1. وفشل نيوكاسل في اللحاق بركب المتصدرين بعدما تعرض للهزيمة على يد فولهام 1 - 3. وتجمّد رصيد نيوكاسل عند 10 نقاط في المركز السادس، فيما تقدم فولهام الى المركز الثامن برصيد ثماني نقاط. وتنفّس توتنهام الصعداء وحقّق فوزه الثاني على حساب برنتفورد 2 - 1.