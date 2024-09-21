الوصل يحسم «ديربي بر دبي» بريمونتادا أمام النصر

حسم فريق الوصل ((ديربي بر دبي))، أمام ضيفه النصر، بعد أن قلب تأخره بهدف، إلى فوز 3 - 1، في المباراة التي احتضنها ملعب زعبيل، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع ((الإمبراطور)) رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني ((مؤقتاً))، بينما تراجع ((العميد)) إلى المركز الثالث، بعد تجمد رصيده عند النقطة السادسة، إثر تلقي الخسارة الأولى له هذا الموسم.

افتتح التسجيل للنصر عادل تاعرابت في الدقيقة 22، وأحرز هدف التعادل كايو كانيدو في الدقيقة 53، وأضاف علي صالح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 74، ليعزز سفيان بوفتيني تقدم ((الإمبراطور)) في الدقيقة 82.

جاءت بداية المباراة متكافئة نسبياً، والتي أدارها طاقم تحكيم ألماني، بقيادة فيليكس زواير، وجاء المشهد في الشوط الثاني مختلفاً، بعد أن اندفع أصحاب الأرض بحثاً عن هدف التعادل، لينجح كايو كانيدو في تسجيل هدف في الدقيقة 67. ونجح علي صالح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 74، من تسديدة رائعة، وواصل أصحاب الأرض الضغط، بحثاً عن هدف الاطمئنان، لينجح سفيان بوفتيني في تعزيز تقدم فريقه، بعد استلام كرة مثالية أمام المرمى، من المتألق علي صالح، في الدقيقة 82.

وفي اللقاء الثاني، حقق الشارقة فوزاً عريضاً على ضيفه الجزيرة، بنتيجة 4 - 0، ضمن الجولة ذاتها، باستاد خالد بن محمد، ليواصل الشارقة حصاد العلامة الكاملة ((9 نقاط))، وبقي الجزيرة في 3 نقاط، يدين الشارقة بالفضل للاعبه كايو لوكاس، الذي صنع 3 أهداف وسجل الرابع، واستفاد الشارقة من النقص العددي للجزيرة منذ الدقيقة 13، بعد طرد نيسكينز كيبانو، نتيجة لعبة خشنة مع عثمان كمارا، تقدم الشارقة بهدف ((ق 21))، من صناعة كايو لوكاس، وتسجيل لوان بيريرا، وعاد كايو ليصنع الهدف الثاني إلى فراس بالعربي ((ق 30))، وفي الوقت الذي اقترب فيه الحكم الدولي عادل النقبي من إطلاق صافرة نهاية الشوط، نجح الشارقة في إحراز هدف ثالث، من صناعة كايو لوكاس أيضاً، بتمريرة سجل منها عثمان كمارا، لينتهي الشوط الأول بثلاثية دون رد للشارقة، وشهدت الدقيقة 82 إضافة الشارقة للهدف الرابع، عن طريق صانع ((الثلاثية)) كايو لوكاس، لتنتهي المباراة برباعية للشارقة دون رد.