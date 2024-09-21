تحقيق أممي في حادثة إلقاء جثث فلسطينيين من سطح منزل بالضفة

وصف ستيفان دوغاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، الفيديو الذي يكشف عن قيام جنود إسرائيليين بإلقاء جثث لفلسطينيين من فوق أحد أسطح المنازل في الضفة الغربية، بـ((البشع وغير الإنساني))، ودعا إلى ضرورة التحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعا دوغاريك في تصريحات أدلى بها في مقر الأمم المتحدة، امس إلى ضرورة التحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، مشدداً على أن يكون أي تحقيق يتم إجراؤه بهذا الشأن شفافاً. وأعرب المتحدث الرسمي للأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن الوضع المتدهور في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.

وأبدى أسفه إزاء استمرار القتال في غزة، مشدداً على الحاجة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين حتى الآن لأكثر من 350 يوماً. واستأنفت امس اسرائيل سلسلة اقتحاماتها لمناطق الضفّة الغربية. وشهدت أحياء مدينة جنين اشتباكات بين فلسطينيين وقوات اسرائيلية، التي اقتحمت المدينة وحيّها الشرقي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من آليات الجيش، اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة إلى منطقة خلة الصوحة والحي الشرقي، وداهمت عدداً من منازل الفلسطينيين، واعتقلت 20 فلسطينياً، واندلعت مواجهات في الحي الشرقي في مدينة جنين. فيما هاجم مستوطنون، سكاناً فلسطينيين في خربة طانا شرق نابلس، وطردوهم عن منازلهم، كما اعتدوا على الأهالي.