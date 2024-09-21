روسيا والصين تطلقان تدريبات بالمدمرات في بحر اليابان

بدأت روسيا والصين تدريبات عسكرية في بحر اليابان، أمس، سعياً لتعزيز استعدادهما المشترك للدفاع عن مصالحهما في المنطقة.

وانطلقت، في فلاديفوستوك بأقصى شرقي روسيا، على الحدود مع بحر اليابان، مناورات بحرية روسية صينية مشتركة، تحت اسم ((بيبو/إنتر أكشن 2024)).

ونقلت وكالة ((تاس)) الروسية، عن أسطول المحيط الهادي الروسي، أن مجموعة ((مشتركة من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادي والبحرية الصينية، انطلقت من فلاديفوستوك لإجراء تدريبات ((بيبو/إنتر أكشن - 2024)) البحرية الروسية الصينية المشتركة)).

وأضافت الوكالة أن التدريبات ستتضمن استخدام أسلحة مضادة للطائرات والغواصات.

وتتضمن المرحلة الأولى من المناورة ضربات صاروخية محاكاة باستخدام بيانات من القوات الجوية، تهدف إلى ((فحص تنسيق القيادة التكتيكية والقدرات التشغيلية المشتركة للجانبين))، حسبما نقله موقع ((China Military Online)). وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الصينية، إن التدريبات تهدف إلى ((تعميق مستوى التنسيق الاستراتيجي بين الجيشين الصيني والروسي، وتعزيز قدرتهما على الاستجابة المشتركة للتهديدات الأمنية))، وفق ((ساوث تشاينا مورنينج بوست)).

ونقلت ((تاس)) أن مجموعة من السفن الحربية، ستتدرب على صد هجوم من قبل عدو وهمي من الجو والبحر وتحت الماء، والمناورة المشتركة والأنشطة الدفاعية عند الركن في مرسى غير محمي. وستقوم أطقم السفن البحرية في البلدين، بإطلاق نيران المدفعية، وعدد من التدريبات القتالية، باستخدام أسلحة مضادة للطائرات ومضادة للغواصات.