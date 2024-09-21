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الناخبون في سريلانكا يختارون رئيسهم بعد أسوأ أزمة اقتصادية

9/21/2024 7:13:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توجه أمس الناخبون في سريلانكا، إلى مراكز الاقتراع، في رحلة ديمقراطية حاسمة، حيث يسعون لمنح أصواتهم لرئيس جديد، سيتحمل عبء مواجهة تحديات صعبة، في سبيل تعزيز التعافي الاقتصادي، الذي لا يزال هشاً، بعد أسوأ أزمة مالية مرت بها البلاد على مر السنين.

ويحق لأكثر من 17 مليوناً من سكان سريلانكا، البالغ عددهم 22 مليون نسمة، التصويت في انتخابات يشتد فيها التنافس بين الرئيس رانيل ويكرمسينج، وزعيم المعارضة الرئيس، ساجيث بريماداسا، وصاحب الميول الماركسية أنورا كومارا ديساناياكي، الذي تقدم في استطلاع للرأي أجري مؤخراً.

وهذه أول انتخابات منذ انهيار اقتصاد سريلانكا في عام 2022، بسبب نقص حاد في النقد الأجنبي، ما جعل الدولة الواقعة في المحيط الهندي، غير قادرة على دفع ثمن واردات المواد الأساسية، بما في ذلك الوقود والأدوية وغاز الطهي.

وقال رئيس لجنة الانتخابات في سريلانكا، آر. إم. إل. راثناياكي، إنه تم إنشاء أكثر من 13 ألف مركز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد، ونشر 250 ألف مسؤول حكومي لإدارة الانتخابات.

وقد جرت آخر انتخابات في سريلانكا في نوفمبر 2019، حيث فاز بالانتخابات حينها جوتابايا راجاباكسا، لكنه استقال وفر خارج البلاد في يوليو 2022، بعد أن خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع، احتجاجاً على تعرض البلاد لانهيار اقتصادي.

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