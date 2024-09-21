28 قتيلاً جراء قصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة

تتواصل عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ اندلاعها قبل أكثر من 11 شهراً. حيث قتل 28 شخصاً على الأقل في‭‭ ‬‬غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين جنوب مدينة غزة. فيما ارتفعت حصيلة الحرب في غزة إلى 41391 قتيلاً.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، أمس، مقتل 28 شخصاً بغارة على مدرسة تؤوي نازحين في القطاع، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر من حركة ((حماس))، بحسب ((وكالة الصحافة الفرنسية)). وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل في بيان، إنه سقط 28 قتيلاً على الأقل ((بينهم 8 أطفال وأكثر من 30 جريحاً غالبيتهم أطفال ونساء بقصف صاروخي إسرائيلي على مدرسة الزيتون)).

نازحون

وأوضح أن المدرسة تؤوي آلاف النازحين من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

في الأثناء، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن عدد المدارس المستهدفة من جيش إسرائيل ارتفع إلى 21 في قطاع غزة، منها 8 مدارس منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، ما أدى لمقتل 267 فلسطينياً وإصابة المئات بجروح.

وأكد أن استهداف المدارس وتدميرها على رؤوس النازحين لا يستند إلى أي مبرر فعلي، ويشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ التمييز والضرورة العسكرية والتناسبية وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة إلى 41391 قتيلاً منذ اندلاعها قبل أكثر من 11 أشهراً.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 119 شخصاً قُتلوا خلال 72 ساعة حتى صباح أمس، مضيفة أن عدد الإصابات ارتفع إلى 95760 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

استهداف

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل 5 من العاملين بالوزارة وإصابة آخرين، نتيجة استهداف مخازن الوزارة بمنطقة مصبح جنوب قطاع غزة، من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقالت في بيان، إن ((طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول لانتشال القتلى وإسعاف الجرحى))، مناشدة جميع المؤسسات الأممية والجهات المعنية للتدخل من أجل حماية وإنقاذ الجرحى من المكان.