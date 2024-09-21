هاريس تتفوق على ترامب في الإعلانات الرقمية

كشفت صحيفة ((نيويورك تايمز)) الأمريكية أن مرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس، تتفوق على الرئيس السابق، دونالد ترامب، في الإنفاق على الإعلانات عبر الإنترنت، والتي قد تكون مؤثرة على التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وذكرت الصحيفة أن هاريس تفوقت على بنسبة 20 في المئة على ((فيسبوك)) و((إنستغرام)) في الأسبوع الذي دارت فيه المناظرة، واستغلت اللحظة لتغطية الولايات المتأرجحة بالإعلانات والبحث عن مانحين جدد على مستوى البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن الإنفاق غير المتوازن، 12.2 مليون دولار مقابل 611 ألف دولاراً على منصات ((ميتا،)) وفقاً لسجلات الشركة، لم يكن استثناءً. منذ دخلت هاريس السباق، غمرت حملتها حملة ترامب بفيض من الإعلانات الرقمية، متجاوزة إنفاقه بعشرات الملايين من الدولارات وأثارت قلق بعض الجمهوريين.

وأشارت إلى أنه قبل أربع سنوات، كان ترامب، الذي كان آنذاك رئيساً للولايات المتحدة، ينفق مبالغ طائلة على الإنترنت في وقت مبكر من دورة الانتخابات على أمل الفوز بولاية ثانية.

والآن، يواجه ترامب عجزاً في السيولة النقدية، ويراهن بشكل مختلف تماماً مستغلاً الجاذبية الفريدة لعلامته التجارية على الإنترنت، ومتانة قائمة المتبرعين التي تم بناؤها على مدى ما يقرب من عقد من الزمان وإيمانه بقوة التلفزيون.

ووفقاً للصحيفة، كان الفارق صارخاً بشكل خاص على الشاشات في أكثر ساحات المعارك تنافساً في الأسبوع المحيط بالمناظرة. وفي بنسلفانيا، أنفقت هاريس 1.3 مليون دولار على منصات ميتا، مقارنة بـ 22465 دولاراً أنفقها ترامب. وفي ميشيغان، أنفقت 1.5 مليون دولار، بينما أنفق هو 34790 دولاراً فقط.

وحذر إريك ويلسون، الاستراتيجي الرقمي الجمهوري والمدير التنفيذي لمركز ابتكار الحملات، من تفوق هاريس في هذا الأمر، قائلاً: ((لا يمكننا ببساطة أن نتحمل التخلي عن منصات التواصل الاجتماعي للديمقراطيين))، حسبما نقلت الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب استقطب الجماهير الرقمية بطرق أخرى، حيث توقف في بار بيتكوين في نيويورك هذا الأسبوع، وتحدث مع نجوم ((يوتيوب))، ومقدمي البث المباشر، ومقدمي البث الصوتي، وانضم إلى ((تيك توك))، لكن وجوده الرقمي المدفوع الخفيف نسبياً قد يعني أنه يفشل في الوصول إلى المؤيدين المحتملين.

وفي انتخابات متقاربة، قد يحدث الفارق في القدرة على تحفيز الناخبين الأقل مشاركة لكن القابلين للإقناع على الإنترنت. وتغذي فجوة الإنفاق الرقمي بعض التفاؤل الديمقراطي بشأن انتخابات نوفمبر، حتى مع إظهار استطلاعات الرأي أن السباق الانتخابي شديد التنافسية.

قالت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس إنها تسعى إلى إجراء مناظرة ثانية مع ترامب. فيما قضت المحكمة العليا في ولاية أريزونا الأمريكية بالإجماع بأن ما يقرب من 98 ألف شخص، لم يتم التأكد من وثائق جنسيتهم، يمكنهم التصويت في الانتخابات المحلية والانتخابات على مستوى الولاية، وهو قرار مهم يمكن أن يؤثر على إجراءات الاقتراع والسباقات التشريعية المتقاربة في الولاية المتأرجحة، وفق وكالة ((أسوشيتد برس)).