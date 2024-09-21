«الضاحية» تلملم جراحها.. ولسان حال اللبنانيين يسأل: «ماذا بعد؟»

تصر إسرائيل على مواصلة تنفيذ عملياتها النوعية ضد ((حزب الله))، ما أشر بوضوح إلى أن ((الحرب الواسعة)) أو ((المفتوحة)) تقترب، إن لم تكن بدأت فعلاً. ذلك أن الأسبوع الذي بدأ بـ ((يوم البايجرز)) يوم الثلاثاء الفائت، واستمر بـ ((يوم الأجهزة اللاسلكية)) يوم الأربعاء الفائت، انتهى باغتيال قيادات في ((حزب الله)).

ووسط الدمار الكبير، والغبار الكثيف الذي يغطي المشهد ويحجب الرؤية لما هو آتٍ، والنوافذ والأبواب المشرعة على عواصف واحتمالات كثيرة، ونظرات تحتوي الكثير من القلق والترقب، وتطرح تساؤلات عن ((ماذا بعد؟))، لا تزال عمليات رفع الأنقاض مستمرة في ((الضاحية))، بحثاً عن أمل، أو عن يد مرفوعة تشير إلى الحياة من تحت الركام، إذ تسببت الهجمات بدمار كبير في المباني التي سقطت أرضاً وحصدت أرواح مدنيين. أما حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، بحسب وزارة الصحة، فهي: 31 قتيلاً، بينهم 3 أطفال و7 نساء، بالإضافة إلى 68 جريحاً، عدا عن وجود أشلاء لم يتم التعرف عليها؛ ليرتفع عدد قتلى غارة الضاحية من ((حزب الله)) إلى 17، بمن فيهم إبراهيم عقيل. كما تم تسجيل سقوط 12 قتيلاً في تفجير ((البايجر)) و27 قتيلاً في تفجير الأجهزة اللاسلكية.

وبعد اغتيال أول من أمس، خلال الهجوم الثالث الذي نفذته إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بدء ((طوفان الأقصى))، وعمليات ((البايجر)) والأجهزة اللاسلكية، وقبل ذلك اغتيال فؤاد شكر وغيره، يبدو أن كل الخطوط الحمر ((سقطت))، والوضع في أعلى درجات الخطورة، بحسب تأكيد مصادر متابعة، مع إشارتها لـ ((البيان)) إلى أن إسرائيل قررت تطبيق ((خطة الشمال)) بالدم وسيلان قواعد الاشتباك وتوسيع الحرب، لكن بالانتقال إلى الاغتيالات، حتى لو طالت المدنيين. وبالتالي، ((قفزت)) بهذه الخطة فوق كل الأصوات التي انطلقت من فرنسا وأمريكا وبريطانيا وبعض أوروبا مطالبة بالحل الدبلوماسي.

تساؤلات

أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن ثمة من يقول إن أخطار الضربات الإسرائيلية المتلاحقة للحزب تجاوزت كل التوقعات، وشكلت أول إطار حربي من هذا النمط غير المسبوق الذي تتلاحق عبره الضربات على ((حزب الله))، الذي مني يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بأسوأ ضربة جماعية استهدفت بنيته منذ تاريخ نشأته، فإذا بالغارة الإسرائيلية، أول من أمس، واغتيال الرجل القوي الآخر، المطلوب أمريكياً وإسرائيلياً، مع مجموعة من قادة ((قوة الرضوان))، تمعن في الإضاءة على الانكشاف الأمني والمخابراتي الذي يعاني منه الحزب ويعرضه لضربات لا تتوقف.. وعليه، لم يعد السؤال: ماذا عن اليوم التالي؟ بل بات: من التالي؟

مرحلة ((مصيرية)).. وسيناريوهان

إلى ذلك، كشف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، عن أن الوضع الأمني ((دقيق وخطير))، مشيراً إلى أن ((لبنان قد يكون في مرحلة مصيرية تتطلب وعياً وتضامناً ويقظة))، في حين أجمعت مصادر سياسية متابعة لـ ((البيان)) على أن التصعيد الذي شهده لبنان، الأسبوع الفائت، يمكنه تجاوز كل الخطوط والسقوف، ربما يكون هو سقف الحرب، أو هذا شكلها الجديد، وربما تكون العمليات المشهودة تمهيداً لما هو آتٍ. وبحسب المصادر نفسها، وصلت كل الأطراف إلى مرحلة لا يمكن فيها التراجع، بينما يظهر أن إسرائيل تصر على استمرار مواصلة الهجمات التي وصفتها بالنوعية.

وعليه، فإن ثمة سيناريوهين يتردد الكلام عنهما: الأول، أن تقدم إسرائيل على توسيع جغرافيا الاستهدافات ونطاقها، وهو ما سيرفضه ((حزب الله)). أما السيناريو الثاني، فهو أن يتطور مسار العملية الإسرائيلية، ويكون القرار بأن لبنان قد تحول إلى جبهة أساسية ومفتوحة، وينخرط في عملية عسكرية واسعة، بما فيها اجتياح بري لتطبيق القرار 1701، من خلال إنشاء منطقة عازلة، بناءً على مقترحات القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي.

والتمهيد لذلك يكون بزيادة منسوب الضربات والتدمير الممنهج لشريط واسع من قرى الجنوب. مع الإشارة إلى أن الضربات التي تكثفت في الأيام القليلة الماضية تشبه إلى حد بعيد الاستراتيجية ذاتها التي اعتمدها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قبل عملية الاجتياح البري وخلالها.