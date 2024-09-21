واشنطن وبريطانيا ترفضان استخدام كييف صواريخ بعيدة المدى

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لم يحصل بعد على ((إذن)) من واشنطن ولندن لاستخدام بعيدة المدى ضد روسيا خشية ((تصعيد)) الوضع. في وقت تدرس الولايات المتحدة إرسال دفعة من الصواريخ متوسطة ​​المدى إلى أوكرانيا، لدعم أسطولها الجديد من طائرات ((F-16)).

وقال زيلينسكي للصحافيين: ((لم تمنحنا أمريكا ولا المملكة المتحدة الإذن لاستخدام هذه الأسلحة على الأراضي الروسية))، وبالتالي لن تقدم كييف على ذلك. وأضاف ((أعتقد أنهم يخشون التصعيد)).

وتطالب أوكرانيا بالحصول على إذن لضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى، لكن الغرب، خصوصاً الرئيس الأمريكي جو بايدن يرفض ذلك.

وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قراراً مماثلاً سيعني أن ((دول (حلف شمال الأطلسي) الناتو في حالة حرب مع روسيا)). من جهة أخرى، قال زيلينسكي إن المساعدات العسكرية ((تسارعت)) منذ مطلع سبتمبر، في حين يكافح جيشه لإبطاء تقدم القوات الروسية في شرق البلاد. وأضاف ((نحن سعداء، ونشعر بتأثير ذلك)).

يأتي هذا في وقت تدرس الولايات المتحدة إرسال دفعة من الصواريخ متوسطة ​​المدى إلى أوكرانيا، لدعم أسطولها الجديد من طائرات F-16، وسط توقعات بأن يُعلن عنها الاثنين، كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 375 مليون دولار.

ونقلت مجلة ((بوليتيكو)) عن مسؤولين قولهم إن الحزمة تتضمن ذخائر مدفعية وصواريخ دفاع جوي، وقد تتغير قبل الإعلان الرسمي عنها، وتأتي بعد تعرض الأسطول الأوكراني لضربة قوية، عندما تحطمت إحدى طائراته في أغسطس أثناء العمليات القتالية، إذ لا تزال كييف تحقق بشكل منفرد دون مشاركة أمريكية.

وستمنح الصواريخ الجديدة، رغم عدم امتلاكها للمدى الذي كانت كييف تطلبه، الطيارين الأوكرانيين سلاحاً جديداً قوياً، بينما تقاتل قواتهم القوات الروسية المتقدمة في شرق البلاد، حيث كانت القوات الأوكرانية تفقد الأرض ببطء.

إلى ذلك، قال رئيس بلدية خاركيف إيجور تيريخوف إن القوات الروسية نفذت ثلاث ضربات على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أدى لإصابة 14 شخصاً، بينهم 3 أطفال.

من جهتها أسقطت روسيا 101 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليل، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات فيما كانت الأضرار محدودة.

وسقطت 18 مسيّرة فوق مدينة كراسنودار، المجاورة لشبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود والتي ضمتها روسيا في العام 2014.

وقال حاكم كراسنودار فينيامين كوندراتييف، إن الحطام المتساقط من طائرة مسيّرة ((تسبب في حريق امتد إلى أجسام متفجرة)) في منطقة تيخوريتسكي. وأضاف على تليغرام أنه تم إجلاء سكان لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.