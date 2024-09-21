تعاون بين «كهرباء دبي» وإيطاليا في الطاقة النظيفة والابتكار

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لورينزو فانارا، سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة الإمارات، على رأس وفد رفيع المستوى ضم إدواردو نابولي، القنصل العام للجمهورية الإيطالية، وفرانتشيسكو أيوناس بادى، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري.

وناقش الاجتماع تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والابتكار والمبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات والابتكارات الإيطالية في تقنيات الطاقة المتجددة.

واستعرض معالي الطاير خلال الاجتماع جهود الهيئة ومبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في دفع مسيرة الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

مصادر

وأكد معالي الطاير أن الإمارات من الدول الرائدة في العمل المناخي، ولديها مشاريع كبرى لزيادة نسبة مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة للحد من الانبعاثات وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن دبي لديها رؤية واضحة لقطاع الطاقة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مشيراً إلى أنه من أهم مشاريع الهيئة لتحقيق ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة وستصل قدرتها الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وتبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 2.860 ميجاوات. وعند اكتماله، سيقلل المجمع الانبعاثات الكربون بأكثر من 6.5 ملايين طن سنوياَ.

وأشار معالي الطاير إلى حرص الهيئة على التعاون والترحيب بالشركات الإيطالية والشركاء الدوليين، لتبادل الخبرات وتشجيع الابتكارات في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة، حيث تؤكد الإنجازات التي حققتها الهيئة التزام دبي بأن تكون رائدة عالمياً في مجالات الاستدامة والمدن الذكية وتقنيات الطاقة النظيفة.

مساهمات

وأعرب لورينزو فانارا عن اهتمام إيطاليا بتعزيز التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات الطاقة المتجددة واستدامة المياه، والابتكارات التقنية، وأشاد بمساهمات الهيئة القيمة في تعزيز الاستدامة في المنطقة، مؤكداً أهمية تعاون الشركات الإيطالية مع الهيئة في مجال التقنيات الخضراء المبتكرة.

ويستضيف الجناح الإيطالي في الدورة الـسادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) 2024 والذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، 50 شركة متخصصة في أنظمة الطاقة المتجددة، والصحة البيئية والسلامة الغذائية، والحلول المتكاملة لمعالجة النفايات، ومحطات إعادة التأهيل البيئي، ومعالجة المياه، ومعدات نزح المياه، المعالجة الكيميائية للمياه، ومحطات تحلية مياه البحر، والوقود البديل، والمضخات المزودة بالعدادات، والفحوص المعملية، وأنظمة الطاقة المتجددة، ومحطات للاستخدام المدني والزراعة.