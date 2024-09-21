زكي نسيبة يطّلع على تاريخ ومسيرة شرطة أبوظبي

زار معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة متحف شرطة المربعة في مدينة العين.

واستمع معاليه إلى شرح عن المتحف وفكرته وتاريخ نشأته ويعود افتتاحه إلى 28 ديسمبر من العام 2018، كإحدى الوجهات الحضارية التي تبرز مسيرة وتاريخ شرطة أبوظبي العريق.

كما اطلع على دوره في حفظ رسالة الأمن والاستقرار تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة واهتمامها بالحفاظ على الموروث التاريخي واستشراف المستقبل وترسيخ الهوية الوطنية.

وأعرب معاليه عن إعجابه بالمتحف وبالزي العسكري والمقتنيات كالأسلحة القديمة، خلال جولة في الأقسام والمرافق المختلفة، كما اطلع على عدد من الصور الفوتوغرافية لمؤسس مسيرة اتحاد الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أهمية تعزيز القيم الأصيلة للتراث ونقلها للأجيال وحماية الموروث الثقافي وتعريف الأبناء بالأنشطة التعليمية والثقافية التي تزخر بها دولة الإمارات.

وزار ((مكتبة الموروث الشرطي)) واطلع على إصداراتها من الكتب الوثائقية والتاريخية، ومجلة الشرطة 999 والأعداد الأولى للمجلة، والإصدارات المختلفة والتي تبرز مسيرة إنجازات الشرطة في إمارة أبوظبي وجهودها في ترسيخ واستدامة الأمن والأمان والسلامة والطمأنينة في المجتمع.

وشملت جولة معاليه معرض الصور والخرائط التاريخية والتي ينظمها مكتب الصور والخرائط الهايدروغرافيكية بسفارة المملكة المتحدة لدى الدولة بالتعاون مع قسم الموروث الشرطي.

وثمن معاليه جهود شرطة أبوظبي في ترسيخ الموروث الشرطي من خلال مد جسور التواصل والمعرفة مع مختلف المؤسسات، وأشاد بدور متحف شرطة المربعة بوصفه وجهة سياحية ومحطة مميزة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.