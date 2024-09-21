3 خيارات لاشتراكات الوجبات الغذائية في «رياض الأطفال»

كشف عدد من رياض الأطفال الحكومية، عن توفير مجموعة من الاشتراكات الخاصة بالوجبات الغذائية المدرسية للعام الدراسي الحالي 2024 - 2025، بهدف تقديم تغذية صحية ومتوازنة للأطفال، ضمن بيئة مدرسية، وتشتمل هذه الاشتراكات على 3 خيارات، تبدأ بالاشتراك الشهري، وصولاً إلى السنوي، وذلك لتلبية احتياجات الأسر المختلفة، وتوفير مرونة في الدفع. وتبدأ العروض بالاشتراك الشهري، الذي تبلغ قيمته 154 درهماً، ويشمل تقديم 22 وجبة، كما يتاح خيار الاشتراك الفصلي بقيمة 510 دراهم، لتقديم 73 وجبة، بينما يعتبر الاشتراك السنوي الأكثر شمولية، حيث يبلغ 1295 درهماً، ويشمل تقديم 185 وجبة على مدار العام الدراسي، وتهدف هذه العروض إلى تشجيع أولياء الأمور على الاستفادة من الوجبات المتاحة لأطفالهم، التي تقدم تحت إشراف إدارة المقصف.

ووفرت رياض الأطفال إمكانية تجربة الاشتراك للأسر لمدة أسبوع واحد، بتكلفة 35 درهماً، ما يتيح لهم فرصة تقييم جودة الوجبات، وتوافقها مع احتياجات أطفالهم، واعتبروا أن هذا الخيار يعد مثالياً للعائلات التي ترغب في اختبار الخدمة قبل الالتزام بأحد الاشتراكات.

محتوى الوجبات

وتتألف الوجبات المقدمة من 5 أصناف غذائية متوازنة، تشمل طبقا رئيساً إلى جانب الفاكهة، العصير، الحليب، أو الماء والتمر، وهذا التنوع يهدف إلى ضمان تقديم وجبة متكاملة تلبي احتياجات الأطفال الغذائية، وتسهم في تعزيز صحتهم.

ولفتت الرياض إلى أنه يحق لأولياء الأمور التواصل مباشرة مع مشرفة المقصف، عبر الرقم المخصص من قبل المدرسة، وذلك للتنسيق حول أي تغييرات مطلوبة في مكونات الوجبات، أو للإبلاغ عن حالات غياب الطفل، وتتوفر قائمة متنوعة من الوجبات، لتتناسب مع جميع الأذواق الغذائية والاحتياجات الصحية للأطفال.

استرداد الاشتراك

ويمكن للأسر استرداد المبلغ المتبقي في حالة إلغاء الاشتراك في أي وقت، مع استلام سند قبض من مشرفة المقصف، وفي حال غياب الطفل عن المدرسة، تقدم الإدارة تعويضاً عن الوجبة المفقودة، إذا تم الإبلاغ عن الغياب قبل الساعة الـ 6 مساءً.

وتهدف هذه البرامج إلى تزويد الأطفال في رياض الأطفال بتغذية صحية، تسهم في تحسين تركيزهم ومستوى طاقاتهم خلال اليوم الدراسي، وتوفر في الوقت ذاته للأسر راحة البال، وضمان الحصول على وجبة متكاملة لأطفالهم داخل المدرسة.