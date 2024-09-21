تشغيل تجريبي للحافلات ذاتية القيادة في دبي العام المقبل

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستبدأ تجارب تشغيل الحافلات ذاتية القيادة في شوارع الإمارة خلال العام المقبل، وبناء على نتائج التشغيل التجريبي ودراسات الجدوى سيتم تحديد موعد تشغيل هذه الحافلات رسمياً لخدمة الركاب لتكون جاهزة قبل حلول عام 2030.

وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، إن الحافلات تعد من بين الوسائل التي تركز عليها الهيئة في ظل توجه دبي نحو التنقل المستقبلي، ومن بينه وسائل النقل ذاتية القيادة، لافتاً إلى أن الهيئة عقدت شراكات واتفاقيات مع شركتين إحداهما فرنسية والأخرى صينية لتنفيذ المشروع، ويجري العمل حالياً على وضع المعايير اللازمة لتجربة الحافلات في طرق الإمارة خلال العام 2025.

نضج

وأوضح على هامش الدورة الثلاثين من المؤتمر والمعرض الدولي لأنظمة النقل الذكية الذي اختتم فعالياته أخيراً، أن تشغيل الحافلات ذاتية القيادة جاء بعد نضج في التقنيات ذات الصلة في مجال الحافلات، رصدته الهيئة بعد إطلاق «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة»، والذي عرضت فيه شركات عالمية من مختلف أنحاء العالم آخر ما توصلت إليه من تقدم تكنولوجي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقدم المحرز في أنظمة الحافلات ليس بالتقدم نفسه الذي وصلت إليه مركبات الأجرة التي تستحوذ اهتمام الجزء الأكبر من الشركات، لكن مع التشغيل التجريبي والدراسات المستمرة سوف يتم تطوير التقنيات وتحديد المعايير التي تتطلبها الحافلات ذاتية القيادة.

وتوقع العوضي أن يبدأ تشغيل الحافلات على مسارات محددة، في ظل وجود مسارات للحافلات العامة في دبي، وستعمل الحافلات ذاتية القيادة بنفس البنية التحتية للحافلات العامة الموجودة حالياً، بحيث سيتم الاستفادة من وجود مسارات محددة ومحطات متكاملة مع وسائل المواصلات الأخرى، لافتاً إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم إنشاء محطات شحن كهربائي، لأن تلك الحافلات ستكون ذاتية القيادة وكهربائية في الوقت نفسه، وهو ما تعمل عليه حكومة دبي حالياً ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي.

وأشار إلى أن قلة عدد الشركات العاملة في مجال الحافلات ذاتية القيادة يعتبر أحد التحديات لتشغيل الحافلات ذاتية القيادة، فضلاً على أن الحافلات كوسيلة تواجه تحدياً آخر بسبب حجمها، لأن تحركها في الطرق ليس بنفس سهولة المركبات صغيرة الحجم وهو ما يتطلب فترة اختيارات طويلة وتطوير تقنيات ووضع معايير متعددة لضمان تشغيلها بصورة آمنة.

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