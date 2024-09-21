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عمار النعيمي يحضر أفراح الفلاسي والسويدي

9/21/2024 7:13:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه طارق محمد عبدالرحمن الأشرم الفلاسي، بمناسبة زفاف نجله محمد، إلى كريمة سالم سعيد بن هزيم السويدي.

وقدّم سمو ولي عهد عجمان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

رافق سموه خلال الحفل الذي أقيم في فندق ((ون آند أونلي ون زعبيل)) في دبي، وتخللته فقرات تراثية وشعبية، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

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