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سعود بن صقر وراشد بن سعود يحضران أفراح القاسمي والهاجري

9/21/2024 7:13:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه، الشيخ فايز بن محمد بن سالم القاسمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبدالله، إلى كريمة الدكتور غانم محمد عبيد الهاجري.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الحفل الذي أقيم في قاعة البيت متوحد في الإمارة، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

كما حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، حيث بارك سموه للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة. ورافق سموه سيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

MENAFN21092024000110011019ID1108699942

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