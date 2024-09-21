حمدان بن محمد: محمد بن زايد زعيم بلادنا والشرق الأوسط

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، الدفاع، على حسابه على((إنستغرام))، أمس، مقطعاً شعرياً من بيتين بصوت سموه، وصف فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأنه ((نعمة من الله ربت في أرض الله))، وأنه ((زعيم بلادنا والشرق الأوسط كله)).

وأرفق سموه مع المقطع، صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث قال سموه في البيتين:

صـورةٍ ترهـب عدو الله وتـفرح مؤمن

لْـزعيم بـلادنا والشـرق الأوسـط كلّـه

باخـتلاف الجـيل وإلا باختلاف الأزمـن

أبو خالد نعمه من الله ربت فـ ارض الله