رؤية رئيس الدولة تعزز ريادة الإمارات في ترسيخ السلام العالمي

تحرص دولة الإمارات على تحقيق السلام والاستقرار لدول المنطقة والعالم لإيمانها الراسخ بأن ذلك ضرورة لتعزيز التنمية والرفاهية لجميع الشعوب ، ويتجسد ذلك من خلال الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إرساء دعائم السلام عبر أجندة حافلة بقرارات ومبادرات ومباحثات وجولات خارجية تسعى من خلالها إلى ترسيخ أجواء الأمن والاستقرار ومواصلة تقديم المساعدات الإنمائية للشعوب الفقيرة، ودعم العمل الإنساني.

وكرست الدولة نفسها لاعباً أساسياً وشريكاً مهماً في إنجاح مبادرات السلام على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك انطلاقاً من إرثها الإنساني ورسالتها الحضارية القائمة على إعلاء قيم المحبة والتسامح ونبذ التعصب، فيما تلمس دول العالم بشكل جلي الحكمة والرؤية الشاملة اللتين تتسم بهما إدارة الإمارات لكيفية التعامل مع الأحداث والتطورات العالمية وقدرتها على تغيير مسارها وفق سياقات إيجابية واضحة المعالم.

مواجهة التحديات المشتركة

وتأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والتي تعد الأولى من نوعها لسموه منذ توليه رئاسة الدولة، لتؤكد متانة وعمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وأهمية التنسيق بينهما لمواجهة التحديات المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي، والحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتأكيداً على دور الإمارات الريادي في نشر الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وجهودها لوقف الحرب في غزة.

وينظر العالم إلى العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية كمرتكز أساسي لتعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم، لما يمثله البلدان من قطبين محوريين في جهود تعزيز الأمن والسلم الدوليين انطلاقاً من مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية من أجل رفاهية الشعوب وتحقيق الأمن والدفع بعجلة التنمية المستدامة، كما أن الإمارات والولايات المتحدة تشكلان معاً قوة حاسمة للتغيير الإيجابي ومحركاً للاستقرار الإقليمي والازدهار والتكامل.

استقرار المنطقة

وتتميز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة باتساع نطاق مكاسبها ليشمل المنطقة والعالم، إذ إن الشراكة لا تعود بالنفع على مصالح البلدين فحسب، وإنما تسهم بشكل فعال في المحافظة على استقرار المنطقة والعالم بأسره، حيث طبعت على خطابات قادة العالم لغة الأمل في مستقبل أفضل للعالم ورهان على دور إماراتي كبير بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في حلحلة أزمات العالم، في ظل حنكته وحكمته.

مبادرات حكيمة

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عرفه العالم بمبادراته الحكيمة، وتحويله الأفكار إلى برامج ومشاريع وإنجازات تتسم بالإبداع والابتكار، ما جعل قادة الدول يصفونه بالقائد الملهم لمستقبل مشرق، إذ إن لسموه مواقف تاريخية تبلور روح السلام والمحبة التي تنبع من عمق دولة متأصلة بجذور التاريخ الإنساني المحب للسلام العالمي من خلال حضور متميز في المحافل الدولية كافة وفي شبكة علاقات واسعة ومتينة مع مختلف الدول مبنية على الحوار المشترك وتبادل المصالح وحل الصراعات بالطرق السلمية.

تقدير دولي

ويحظى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقدير دولي لتميزه بالحكمة والتبصر، إذ لم يدخر جهداً لإغاثة المحتاجين وبلسمة جراح وآلام ضحايا الحروب والكوارث، عبر مبادرات ومشاريع تنموية هائلة، كما أن مواقف الإمارات السياسية الرائدة حيال كل الأحداث والتطورات التي جرت في المنطقة وفي العالم من حولها، باتت نموذجاً للاتزان والفاعلية والنجاح بفضل رجاحة الأسس التي تقوم عليها والثوابت التي تنطلق منها، إذ باتت همزة وصل بين مختلف الأطراف لحل كثير من الأزمات الطارئة، كما أنها تمثل القوة الدافعة للعديد من المبادرات الدولية، ما أكسبها ثقلاً سياسياً، إذ ينظر العالم إلى دولة الإمارات كوسيط نزيه ومحايد يمكن الوثوق به لحل الكثير من الأزمات، حيث نجحت في وساطة ثامنة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا، تكللت بإنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1994 أسيراً.

ولا شك أن الإمارات دولة ‏ديناميكية في المنطقة والعالم تتطلع إلى المستقبل وتسعى إلى بناء جسور مع المجتمع الدولي، ‏كما تقوم بدور قيادي في مجال العمل الإنساني، وتعد مركزاً عالمياً للاقتصاد ‏والتجارة والابتكار، فقد أتاح لها التزامها بالقيم الراسخة التي تقوم على التسامح والإخاء، بأن تكون بوابة لحلحلة الأزمات المستعصية، بعدما وسعت شراكاتها الاستراتيجية ونوعتها لتعظيم المكاسب الشاملة، من خلال التعاون مع القوى العالمية الكبرى والإقليمية لتعزيز مسيرة التنمية وتحفيز الاستثمارات وبناء علاقات قوية بين الأمم والشعوب عنوانها التنمية وتحقيق المصالح المشتركة وحفظ الاستقرار.

وتؤمن الإمارات بالتعاون الدولي في التغلب على مشكلات عالمية مثل التغير المناخي وانتشار الأوبئة، حيث تزخر مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالعطاء والدعم والمبادرات الهادفة للسلام والتسامح في العالم، إضافة إلى النهوض بقطاع الرعاية الصحية في العالم، وتعزيز المنظومة الدولية لمكافحة الأوبئة والأمراض الأكثر تهديداً لحياة البشر ومواجهة أثار التغير المناخي.

نشر السلام

وترسخ القناعة الإماراتية العميقة ببذل كافة الجهود من أجل نشر السلام قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر عالمياً، كما تبذل الدولة جهوداً لافتة لتحقيق أهداف الاستدامة والتحول إلى قاطرة ومركز للاقتصاد والتجارة والابتكار واستكشاف الفضاء، ما يجعلها نموذجاً ملهماً لصناعة السلام والاستقرار وإيجاد الحلول اللازمة للصراعات والنزاعات، وحث شعوب العالم ودوله على إرساء قيم التسامح والتعاون ونبذ جميع أشكال الكراهية والتفرقة بين الشعوب والثقافات، والدعوة الدائمة إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدمها.