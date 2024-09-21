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مباحثات محمد بن زايد وبايدن.. آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الإمارات وأمريكا

9/21/2024 7:13:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، غداً، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، تعد الأولى من نوعها لسموه منذ توليه رئاسة الدولة، وهي زيارة تاريخية، عنوانها المستقبل، وهدفها تعزيز العلاقات، حيث تفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأمريكا.

ويبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتي تمتد إلى أكثر من خمسين عاماً، وستتناول المباحثات سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.

وسيتبادل قادة البلدين وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

كما يلتقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، وكبار المسؤولين الأمريكيين، لبحث توسيع آفاق التعاون في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، إضافة إلى الطاقة المتجددة، ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة.

وشهدت العلاقات الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، نقلات نوعية، أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخها، والمضي بها قدماً، حيث تجمع البلدين رؤية مشتركة في التعاون الإقليمي والاستقرار والازدهار.

وتنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كزعيم حكيم، يمتلك رؤية متقدمة وثاقبة، حيث تحظى الإمارات بمكانة رائدة، نظراً لدورها الحيوي في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار، وترسيخ قيم التسامح والتعايش عالمياً. وتربط بين البلدين منذ عقود، علاقات استراتيجية وتاريخية متميزة ومتينة، مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، شهدت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم، بالإضافة إلى التعاون في كافة المجالات.

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