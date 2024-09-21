وقفات عن بحريننا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
* أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي أن مملكة البحرين أطلقت عدة مبادرات لتطوير المهارات التقنية وصقلها لربط الكفاءات بالفرص الوظيفية الواعدة في مجال تقنية المعلومات، بالإضافة إلى إعداد البرامج المختلفة لتنمية الكوادر التقنية سواء في القطاع العام أو الخاص، وذلك لسد فجوة المهارات الرقمية لتصبح عاملا ممكنا لبناء اقتصاد رقمي مستدام.
أن تصبح البحرين مركزا إقليميا للابتكار الرقمي يواكب التقدم العالمي في هذا المجال من شأنه أن يدفع بعجلة الاقتصاد الرقمي الذي بات يمثل سمة من سمات العصر الذي نعيشه اليوم، وهو تحدٍ كبير أثبتت مملكتنا أنها بقدرة البحرين.
* أظهرت نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام الحالي الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بهيئة الأمم المتحدة تحقيق مملكة البحرين المرتبة الـ18 عالميا، محققة قفزة نوعية بواقع 36 مركزا، لتكون بذلك ضمن الدول ذات التصنيف الأعلى في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية وفقا للتقرير.
تحقيق المملكة لهذا الأداء العالي جدا ضمن المؤشرات التكميلية الفرعية للمؤشر العام إنما جاء نتيجة جهود ومساعي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية التي تبذلها بصورة مستمرة من أجل تطوير محتوى البوابة الوطنية لمملكة البحرين والقنوات الإلكترونية الأخرى، ومواصلة تحسين واستحداث الخدمات الإلكترونية، والحرص على تطوير رأس المال البشري.
* أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية النسخة الأولى من جائزة التميز والإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بهدف تكريم الإنجازات المتميزة من هذه الفئة وتشجيع الجهود الداعمة لزيادة تمكينهم، مع تعزيز ثقافة الوعي المجتمعي تجاه المزيد من الإدماج لها، وهذا ما أكده
وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن أحمد خلف العصفور حين أشار إلى أن هذه الجائزة تشكل إحدى وسائل تقدير المبدعين من ذوي الهمم، وإطلاق الطاقات الكامنة بهم في مجال الابتكار بكل مجالات التمكين.
إن تمكين ذوي الهمم في أي مجتمع إنما يعكس مدى تحضره واهتمامه باحتضان تلك الفئة ودمجها في المجتمع وحصولها على حقوقها، واستثمار قدراتها وإمكاناتها، فشكرا لوزارة التنمية الاجتماعية على هذه المبادرة المهمة التي أثلجت صدور ذوي الهمم وأشعرتهم بأنهم جزء لا يتجزأ من مجتمعهم.
* جاءت مملكة البحرين ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالميا بتصنيف الفئة الأولى – نموذجا رائدا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي للعام الحالي والصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتضمن ترتيب 194 دولة حول العالم.
هذا الإنجاز العالمي المميز إنما جاء نتيجة اهتمام المعنيين بالأمر بمنظومة الأمن السيبراني ومدى حرصهم على توفير أعلى مستوى من حماية البيانات والشبكات، وهو يجسد ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية متطورة في هذا الشأن الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وفي توفير فضاء الكتروني آمن وموثوق به ومن ثم وضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة في هذا الصدد.
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