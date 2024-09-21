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وقفات عن بحريننا

9/21/2024 7:10:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭* ‬أكد‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أطلقت‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات‭ ‬لتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬التقنية‭ ‬وصقلها‭ ‬لربط‭ ‬الكفاءات‭ ‬بالفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬البرامج‭ ‬المختلفة‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬التقنية‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬الخاص،‭ ‬وذلك‭ ‬لسد‭ ‬فجوة‭ ‬المهارات‭ ‬الرقمية‭ ‬لتصبح‭ ‬عاملا‭ ‬ممكنا‭ ‬لبناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬رقمي‭ ‬مستدام‭.‬

أن‭ ‬تصبح‭ ‬البحرين‭ ‬مركزا‭ ‬إقليميا‭ ‬للابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬يواكب‭ ‬التقدم‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬يمثل‭ ‬سمة‭ ‬من‭ ‬سمات‭ ‬العصر‭ ‬الذي‭ ‬نعيشه‭ ‬اليوم،‭ ‬وهو‭ ‬تحدٍ‭ ‬كبير‭ ‬أثبتت‭ ‬مملكتنا‭ ‬أنها‭ ‬بقدرة‭ ‬البحرين‭. ‬

‭* ‬أظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للعام‭ ‬الحالي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬بهيئة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تحقيق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ18‭ ‬عالميا،‭ ‬محققة‭ ‬قفزة‭ ‬نوعية‭ ‬بواقع‭ ‬36‭ ‬مركزا،‭ ‬لتكون‭ ‬بذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬التصنيف‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬تنمية‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وفقا‭ ‬للتقرير‭.‬

تحقيق‭ ‬المملكة‭ ‬لهذا‭ ‬الأداء‭ ‬العالي‭ ‬جدا‭ ‬ضمن‭ ‬المؤشرات‭ ‬التكميلية‭ ‬الفرعية‭ ‬للمؤشر‭ ‬العام‭ ‬إنما‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬جهود‭ ‬ومساعي‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬محتوى‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والقنوات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الأخرى،‭ ‬ومواصلة‭ ‬تحسين‭ ‬واستحداث‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭.‬

‭* ‬أطلقت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬والإبداع‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬ومجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬بهدف‭ ‬تكريم‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتميزة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬وتشجيع‭ ‬الجهود‭ ‬الداعمة‭ ‬لزيادة‭ ‬تمكينهم،‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬تجاه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإدماج‭ ‬لها،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أكده‭
‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬حين‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تشكل‭ ‬إحدى‭ ‬وسائل‭ ‬تقدير‭ ‬المبدعين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬وإطلاق‭ ‬الطاقات‭ ‬الكامنة‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الابتكار‭ ‬بكل‭ ‬مجالات‭ ‬التمكين‭.‬

إن‭ ‬تمكين‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مجتمع‭ ‬إنما‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬تحضره‭ ‬واهتمامه‭ ‬باحتضان‭ ‬تلك‭ ‬الفئة‭ ‬ودمجها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وحصولها‭ ‬على‭ ‬حقوقها،‭ ‬واستثمار‭ ‬قدراتها‭ ‬وإمكاناتها،‭ ‬فشكرا‭ ‬لوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬أثلجت‭ ‬صدور‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬وأشعرتهم‭ ‬بأنهم‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬مجتمعهم‭.‬

‭* ‬جاءت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬والأعلى‭ ‬عالميا‭ ‬بتصنيف‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬–‭ ‬نموذجا‭ ‬رائدا‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬العالمي‭ ‬للعام‭ ‬الحالي‭ ‬والصادر‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ ‬التابع‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المتخصصة‭ ‬بتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬المتضمن‭ ‬ترتيب‭ ‬194‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬

هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬المميز‭ ‬إنما‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬اهتمام‭ ‬المعنيين‭ ‬بالأمر‭ ‬بمنظومة‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬ومدى‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬والشبكات،‭ ‬وهو‭ ‬يجسد‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬متطورة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وفي‭ ‬توفير‭ ‬فضاء‭ ‬الكتروني‭ ‬آمن‭ ‬وموثوق‭ ‬به‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬وضع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭.‬

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